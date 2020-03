Fotod: Ratas osales EL-i juhtide koroonaviiruse videokonverentsil

Samuti arutati koroonaviiruse mõju majandusele.

Euroopa Parlament on samal ajal peatanud koroonaviiruse tõttu töö kuni 23. märtsini ja peab aprillikuu täiskogu istungi taas kord Strasbourg'i asemel Brüsselis. Kõik komisjonide järgmise nädala kohtumised on tühistatud.

Euroopa Liidu Nõukogus jäävad ära mitmed ministrite kohtumised. Nii on edasi lükatud välisasjade kaubandusteemaline nõukogu neljapäeval, reedesel justiits- ja siseküsimuste nõukogul toimub siseasjade arutelu, justiitsministrite kohtumine jääb ära. Nõukogu on esmaspäevast alates ära jätnud osa koosolekutest, piiratud on koosolekul osalejate hulka ja külalistele jääb asutus suletuks.