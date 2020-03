"Valitsus ei kõhkle kasutamast kõik proportsionaalseid meetmeid, mis on vajalikud, et täiendavalt tõrjuda seda viirust meie riigi piiridelt ja takistada levikut Eesti sees. Eriolukord on üks võimalus, kindlasti valitsus täna arutab kõiki erinevaid võimalusi," ütles Reinsalu neljapäeva hommikul enne valitsuse istungit ERR-ile.

"Aga väga tähtis on see, et erasektor, inimesed, valitsusasutused - et me oleksime praegu koos võimelised langetama kõik need otsused ja mõistma nende otsuste tähendust lühikese aja jooksul, mille puhul need peaksid kehtima ja mis on vajalikud selleks, et see viirus täiendavalt ei leviks. Olukord muutub tundidega ja valitsus on võimeline ka selles uues olukorras omapoolseid reegleid kehtestama," kinnitas minister.

Reinsalu sõnul võiksid inimesed neist riikidest, kus koroonaviirus on märksa laiemalt levinud, arvestada sellega, et nad võidakse Eestisse tulle karantiini panna. "Minu hinnangul on vastutustundlik praegu öelda, et me palume nende riikide kodanikel, kus on viiruse ulatuslik levik, mitte Eestisse tulla. Me palume nendel inimestel, kes on teiste riikide kodanikud ja kes on kas nakatunud või olnud nakatunuga lähikontaktis, mitte Eestisse tulla. Neid võib oodata ees karantiin," ütles välisminister.

Minister rääkis, et valitsus hakkab neljapäeval arutama võimalikke täiendavaid piiranguid piiridel.

Reinsalu sõnul soovitab ta valitsusel piirata Eesti ametiisikute välissuhtlemist täieliku miinimumini. Tema sõnul jäävad ka ära järgmisel nädalal Eestis toimuma pidanud Balti riikide ja Saksa välisministri kohtumine, mis nüüd peetakse telefoni teel. Samuti lükkub edasi Prantsuse euroministri reis Eestisse.

Kommenteerides USA presidendi Donald Trumpi otsust katkestada lennuühendus Euroopa riikidega, märkis Reinsalu, et see ei puuduta siiski USA alalisi elanikke, ega Ameerika kodanikke ja samuti ka nende lähisugulasi. "Nende inimeste sisenemist Ameerika Ühendriikidesse ei ole piiratud. Samuti ei ole küsimärgi nende inimeste seal viibimine, kes on seal püsivalt, neid ei sunnita riigist lahkuma," märkis Reinsalu.