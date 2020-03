Lasnamäe Medicumis (Punane 61) saavad telefoni teel aega ette registreerides analüüsi anda ilma haigussümptomiteta inimesed, kes on saabunud reisilt mitteriskipiirkondadest või kahtlustavad nakatumist. Analüüsi hind koos vastuvõtu ja nõustamisega on 81 eurot nagu on kehtestatud riiklikus tervishoiuteenuste hinnakirjas.

"Oluline on rõhutada, et analüüside võtmise ja nende testimise võimalused on piiratud, mistõttu palume enne registreerimist vastutustundlikult hinnata, kas te võite kuuluda riskirühma. See suurendab võimalust, et me jõuame esmajärjekorras aidata neid, kes seda testi ja selle tulemust tõepoolest vajavad," ütles Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik.

Allik toonitas, et teenus ei ole mõeldud hingamisteede haigustunnustega inimestele, kellel palutakse juhinduda terviseameti kehtivatest soovitustest.

SYNLAB-i Tallinna molekulaardiagnostika laboris analüüsitakse ninaneelu proovist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 olemasolu. Tegemist on WHO poolt tunnustatud ja ka terviseameti poolt kasutatava meetodiga.

Analüüsi võtab vastava väljaõppega tervishoiutöötaja ninaneelust. Medicumis on kohaldatud analüüside võtmiseks spetsiaalne ruum eraldi sissepääsuga.

"Kahe teineteisele järgneva patsiendi analüüside andmise vahel puhastatakse kontaktpinnad ning kõik ooteruumi sisenejad saavad kohe ettevaatusabinõuna näomaski," selgitas Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik.