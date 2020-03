Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles "Vikerhommikus", et koolid peavad innovaatilisi ja elektroonilisi lahendusi kasutades tekitama olukorra, kus õpilased on küll kaugõppel, aga reaalselt ühel hetkel tunnis õppetööl. Keeruline küsimus on lõpueksamitega, mida elektroonselt läbi viia pole keeruline, kuid küsimus on tulemuste valideerimises.

"Enamik koole on juba välja mõelnud erinevaid lahendusi, et õpilased on õppetööl, nagu tavalisel koolipäeval. Et kogu klass on ühel ajal koolitunnis. Platvormid on selleks täna olemas ning haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel on olemas telefoninumbrid, millele vastavad inimesed oskavad ka koole nõustada. Ka HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus - toim) on oma platvormid välja mõelnud. Me tahame, et lapsed oleks kaugõppel, aga samal hetkel reaalselt tunnis ehk tekitada olukorra, et õppetöö toimub reaalselt," selgitas Reps.

Minister lisas, et hetkel töötatakse ka selle nimel, et tekitada juurde täiesti uusi elektroonilisi platvorme, kus õppetööd saaks teha ka grupimeetodil ehk et vältida laste jaoks üksluisust.

Reps ütles, et väga raske on prognoosida, kui kaua selline olukord kestab, kuid juba praegu mõeldakse koostöös koolidega mitmetele väga praktilistele küsimustele.

"Kuidas saab koolide lõpetamisega. Kui sisseastumised lükkuvad järgmise kooliaasta algusesse, siis et ei katkeks haigekassa jms küsimused," selgitas minister.

Hetkel on keeruline küsimus seoses lõpueksamitega, sest digitaalselt neid korraldada pole keeruline, kuid küsimus kerkib valideerimisest, sest pole võimalik kinnitada, et konkreetne laps just ise eksami tegi. Samas avaldas Reps lootust, et ka sellele probleemile leitakse kiiresti lahendus.

"Me läheme praegu edasi kahe nädala kaupa. Haridusministeeriumil on enda staap, kus me näiteks peame otsustama, kuidas komplekteerida gümnaasiume, kui ei saa teha suuri teste. See teema on eriti terav Tallinnas, kus 700 last taolistel puhkudel muidu koos. See on edasi lükatud, aga muidugi tahavad kõik teada, kuhu nad edasi õppima minna saavad," sõnas Reps.

Et lapsed suunatakse automaatselt oma senisesse kooli, pidas Reps teoreetiliselt võimalikuks, aga vähetõenäoliseks.

Minister ostis ise öösel kell 2 poest kaupu varuks

Minister rääkis ka laiemalt koroonaviirusest ja valitsuse kehtestatud eriolukorrast ning ütles, et praeguseks ei saa enam öelda, et koroonaviirus on samasugune viirus kui iga-aastane gripp.

"Tegemist on ettearvamatuma haigusega kui gripp. Selleks pidime astuma sammud (eriolukorra kehtestama - toim), et see ei võtaks Eestis samasugust ulatust, kui Itaalias ja Taanis."

Ministri sõnul on siseturvalisuse ja tervishoiuga tegelevad inimesed kõrgendatud koosseisuga väljas ning väga paljud, kes olid reservis, näiteks abipolitseinikud, kutsutakse välja.

"Aga me ei räägi piiri lauskontrolist. Me ei pane iga piirikraavi peale inimest valvama, vaid jutt käib peamistest piiripunktidest," ütles Reps ja lisas, et piiril ankeete täites võib see alul aega võtta paar minutit, kuid PPA hinnangul peaks 30 sekundiga mõne aja pärast hakkama saama. Kas aga inimesed ankeedile vastates ka tõtt räägivad, jääb Repsi sõnul nende südametunnistusele.

Minister selgitas, et eilne valitsuskomisjon keskendus ennekõike sellele, mis volitusi on vaja politseile ja millist ressurssi tervishoiule.

"Andke meile mõnedki tunnid veel aega. Me pole jõudnud lõpuni näiteks majandusteemadega, aga mingi kriisipakett selle kohta kindlasti tuleb. Kõik me oleme valitsuses ühel meelel, et ei tohi korrata 2008. aasta kriisi, kus inimestele öeldi, et see on teie enda mure."

Majandussektoris saavad Repsi hinnangul esimesena pihta transport, turism ja hotellindus. Kuid ka kultuuriasutused, kelle puhul Reps avaldas arvamust, et valitsus on valmis saamata jäänud piletitulu korvama.

"Loodame, et me ei lähe totaalse inimeste liikumise keeluni, nagu mõnes riigis on juba mindud."

Samas tõi minister positiivsena välja, et erasektor on asunud juba ise samme astuma ja tõi näitena Tallinki, kes saatis valitsusele oma ettepanekud.

"Nad leidsid, et laevaliiklus peaks säilima ning inimesed saaks koju ja kaubad liikuda, kuid pakkusid ise välja asju, mida ohutuse jaoks rakendada. Erasektor mõistab, kui keeruline olukord on."

Inimestel soovitas Reps aga hoiduda suurematest kogunemistest, isegi rahvarohked juubelid tuleks edasi lükata või pidada need kitsamas pereringis.

"Võru on ju selle kohta hoiatav näide. Palun lükake suuremad sünnipäevad ja kokkusaamised edasi. Kodus oma lähikondsetega võite neid muidugi pidada."

Rääkides inimeste ostupaanikast, siis tunnistas Reps, et käis ka ise möödunud ööl pärast valitsuskomisjoni istungit kella kahe paiku poes ja ostis mõne asja varuks.

"Kell 2 öösel oli Prismas palju inimesi. Teenindajad olid väga abivalmis ja tõid pidevalt uusi kaupu lettidele. Inimesed ütlesid, et kui nad vaatasid õhtused uudised ära, siis leidsid, et on vaja koju asju varuda. Kes tahtis ühe nõudepesu vahendi osta, kes arvas, et kuivaineid on juurde vaja. See on inimlikult arusaadav. Ostsin ka ise mõne asja varuks," tunnistas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.