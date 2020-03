Surnute arv kerkis 6036 inimeseni pärast seda, kui Hispaania teatas 105 uuest viirusesurmast. Nakkusjuhtumeid on üle maailma kokku 159 844.

Ohvreid on endiselt enim olnud Hiinas, kus viirus on nõudnud 3199 inimese elu. Pandeemia levib nüüd aga kiiremini Euroopas, kus enim ehk 1907 surma on registreeritud Itaalias.

Hispaania viirusejuhtude arv kerkis ööpäevaga kolmandiku võrra

Koroonaviiruse juhtumite arv kerkis Hispaanias pühapäeval 24 tunniga kolmandiku võrra 7753 nakatumiseni ja teatati ka enam kui sajast uuest surmajuhtumist.

Hüppeline juhtumite arvu kasv tuli pärast seda, kui Hispaania valitsus kehtestas pea täieliku üleriigilise karantiini ja keelas inimestel väljas käimise, välja arvatud tööle, arsti juurde või poodi minekuks.

Surmajuhtumite arv kerkis pühapäeval 288-ni, samas kui nakatumiste arv kerkis 5753 juhtumilt 7753 juhtumile.

Nakatunud on teiste seas ka riigi peaministri Pedro Sancheze abikaasa, teatas peaministri kantselei laupäeval, mõni tund enne karantiini kehtestamist.

Reedel hoiatas Sanchez, et nakatumiste arv võib lähipäevil kerkida 10 000-ni.

Leedu teatas kolmest uuest koroonaviiruse juhtumist

Leedu kinnitas pühapäeval kolm uut COVID-19 juhtumit, kokku on neid riigis nüüd 12 ja kõik nakatumised pärinevad välismaalt.

Kõik kolm äsja diagnoosi saanud patsienti naasesid hiljuti välismaalt, teatas tervishoiuministeerium.

Ühte neist ravitakse Klaipėdas ja ülejäänud kahte Vilniuses.

Leedu esimene COVID-19 patsient on tervenenud ja lasti haiglast välja laupäeval.

Leedu valitsus teatas viiruse leviku tõkestamiseks üleriigilisest karantiinist, mis jõustub esmaspäeval.

Iraan teatas 113 uuest COVID-19 surmajuhtumist

Iraan teatas pühapäeval koroonaviiruse COVID-19 põhjustatud 113 uuest surmast, tegemist on suurima viirusesse surnud inimeste arvuga Iraanis ühe päeva jooksul.

"(Inimesed) peaksid tühistama kõik reisid ja jääma koju, et me näeksime tulevastel päevadel olukorra paranemist," ütles tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Kianoush Jahanpour briifingul.

Kokku on viirus riigis nõudnud alates veebruarist 724 inimelu.

Jahanpour teatas ka 1209 uuest kinnitatud nakatumisest. Kokku on kinnitatud juhtumeid nüüd 13 938.

"Hea uudis on see, et üle 4590 kinnitatud juhtumi on nüüdseks taastunud ja need patsiendid on haiglast välja lastud," lisas ta.

Uute nakatumiste arv oli suurim Teherani provintsis, kus neid registreeriti 251.

Khorasan Razavi oli juhtumite arvult teine, seal registreeriti 143 uut nakatumist.

"Juhtumite arv seal tõenäoliselt kasvab," ütles ametnik, kes ärgitas rahvast kirdeprovintsi mitte reisima.

Iraani haiguspuhang on üks ohvriterohkemaid väljaspool Hiinat, kust uus tõbi alguse sai.

Austria keelas viiruse tõttu üle viie inimesega kogunemised

Austria karmistas pühapäeval seoses koroonaviirusega piiranguid sotsiaalsele elule, keelates üle viie inimesega kogunemised ja piirates liikumise absoluutselt hädavajalikule; meetmeid hakkab jõustama politsei.

Karmimad meetmed kiideti heaks parlamendi erakorralisel istungil, mille ajal ärgitas kantsler Sebastian Kurz rahvast end isoleerima ja minema välja ainult siis, kui see on absoluutselt hädavajalik.

Hiina teatas neljast uuest kohalikust COVID-19 nakkusest

Hiina teatas pühapäeval 16 uuest välisriigist saabunud koroonaviiruse COVID-19 juhtumist. Kohalikke uusi nakkusjuhtumeid oli neli.

Välisriikidest tulnud nakkusjuhtumitest teatati viies provintsis, sealjuures Pekingi ja Shanghai linnades, teatas Hiina riiklik tervisekomisjon

Sealjuures tuvastati vaid neli uut kohalikku nakkusjuhtumit ning need kõik olid Hubei provintsi pealinnas Wuhanis, kus viirus detsembris esimest korda avastati.

Kokku on riiki jõudnud 111 nakatumisjuhtu ja Hiina regioonid peale Hubei pole teatanud uutest kohalikest nakkustest kolmandat päeva järjest.

Haigus nõudis Hiinas paraku uuendatud andmete järgi veel kümne inimese elu. Kokku on Mandri-Hiinas viirus nõudnud 3199 inimelu. Enam kui 80 000 inimest on viirusega nakatunud.

Hubei provints ja selle 56 miljonit elanikku pandi viiruse tõttu karantiini jaanuaris. Uute juhtumite arv on viimastel nädalatel regioonis vähenenud.

Provintsi võimud leevendasid laupäeval piiranguid inimeste liikumisele. Nüüdsest on Hubei madala riskiga piirkondade elanikel lubatud lahkuda oma elamukompleksidest ja küladest. Provintsist lahkumine on aga veel keelatud, samuti on karmid piirangud jätkuvalt jõus regiooni pealinnas Wuhanis.

Hiina pealinn Peking saadab kõik välismaalt linna saabujad alates esmaspäevast koroonaviiruse COVID-19 leviku pidurdamiseks karantiiniasutustesse, vahendas riigimeedia.

Varem pidid välismaalt saabujad läbima kahe nädala pikkuse karantiini kodus, kuid nüüd tuleb neil minna asutustesse ja seal viibimise eest tuleb neil ka maksta, teatas Hiina Kommunistliku Partei väljaanne Beijing Daily.

Kodune karantiin on võimalik vaid "erijuhtudel".