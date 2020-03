"Tänase seisuga on selge, et nakkus on Eestis ka kohapealse piiratud levikuga," ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai esmaspäeval antud pressikonverentsil.

Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 COVID-19 testi. Tõenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid, teatas terviseamet.

Kadai sõnul õnnestus terviseamet oma tegevuses viiruse leviku algfaasis hästi, kuna tuvastas kiiresti sellel leviku koha peal. "See oli sel hetkel vajalik ja see oli ka mõistlik ressursikasutus. Kui aga nüüd on alanud viiruse kohapealne levik, siis on mõistlik tuvastada ainult raskeid juhtumeid, kuna sellest sõltub haige raviteekond," rääkis Kadai.

Kui haigel, kes võib olla ka kooronaviirusesse nakatunud, on aga kerged sümptomid, siis tema ravis midagi ei muutu - peab olema kodus, puhkama ravima ennast vastavalt haigusnähtudele ja mitte nakatama teisi. "Seega laialadane testimine pole enam vajalik," rõhutas Kadai.

Selge on ka see, et hoolimata sellest, kui palju on Eestis tuvastatud nakatunuid, on neid tegelikult rohkem, märkis ta. Me teame, et viirus levib ka küllalt kergete sümptomitega ja inimesed ei pööra nendele lati tähelepanugi, lisas Kadai.

Keskmine Eesti nakatunu on praeguste andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe.

Kadai viitas ka sellele, et elanikkonna üleüldine testimine nõuaks ühiskonnalt suuri ressursse, mis ei pruugi praeguses olukorras olla kättesaadavad või mõistlikud.

Eesti on Itaaliast paremini hakkama saanud

Kadai rääkis, et Eesti avastas haiguspuhangu suhteliselt varajases staatiumis ning võrreldes Itaaliaga on meil läinud paremini kui Itaalias. Saime viiruse levikule varasemalt jälile, tõdes ta.

Kadai rõhutas ka, et uus koroonaviirus COVID-19 on ei ole eliithaigust, vaid see levib üle maailma. "See on tulnud, et jääda ringlulsesse, mis tähendab, et inimkond peab sellega arvestama. See tähendab, et haigete inimeste häbimärgistamine ei aita kaasa, vaid vastupidi - nad hakkavad seda varjama, mis takistab viiruse leviku pidurdamist," rääkis terviseameti esindaja.

Edaspidi peatähelepanu rasketele juhtumitele

Kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste abistamisele ja testimisele. Viiruse testimise võimekus on terviseameti, Tartu ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.

Sümptomite avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised. Haigussümptomite (palavik, köha, nohu) leevendamiseks soovitab amet sümptomaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistage hädaabinumbrile 112.

Eesti peamine fookus on vältida viiruse levikut eakate ja kroonilisi haigusi põdevad inimeste seas, teatas terviseamet. Kõige ohustatum rühm on üle 60-aastased inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd.

Terviseamet soovitab kõigil enam kui 60-aastastel inimestel vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida kokkupuuteid haigustunnustega inimestega. Lisaks tuleks vähendada lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel on nad ohuks eelkõige eakatele. Lapsed ise põevad haigust enamasti kergelt.

Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine) ja haiguse korral püsida kodus.

16. märtsist alustas tööd häirekeskuse infotelefon 1247, mis aitab vastata peamistele koroonaviirusega seotud küsimustele. Telefon töötab 24/7 ning on tasuta. Tarbijavaldkonna küsimustele, mis puudutavad reisi tühistamist või pooleli jätmist, ürituste piletite tasu või muude meelelahutuslike teenuste saamata jäämist, aitab vastustega tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti nõuandetelefon 620 1707 tööpäeviti kella 9-18.

