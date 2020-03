Kiik: apteegireformiga on võimalik edukalt lõpuni minna

BENU Apteek Eesti OÜ tegi valitsusele ja ravimiametile ettepaneku peatada ajutiselt apteegireformi lõplik jõustumine vähemalt eriolukorra kehtivuse perioodiks.

Kiige hinnangul on aga võimalik reformiga lõpuni minna.

"Me oleme seda teemat analüüsinud. Hetkeseisuga on näha, et enamik Eesti apteeke juba vastab nõuetele või on vastava avalduse esitanud. Meie parim prognoos ja hinnang on see, et apteegireformiga on võimalik edukalt lõpuni minna. Loomulikult, kui on mingisuguseid erandikohti, mingisuguseid konkreetseid piirkondi, kus me näeme muret ja vajadust lisaaja järele, siis seda tuleb kaaluda," ütles minister "Esimeses stuudios".

"Loomulikult, nendes piirkondades, kus me näeme probleeme ja muresid - on see seotud proviisori või farmatseudi haigestumisega või muude selliste küsimustega -, tuleb olla paindlik," lisas ta.

Minister: Eestil on mõistlik ravimivaru olemas

Kuigi ravimiamet on saanud mitmeid teateid Euroopas piirikontrolli tõttu takerdunud ravimite liikumise kohta, siis sotsiaalminister Tanel Kiige kinnitusel Eestis muretsema ei pea, sest praegu on vajalikud varud olemas.

Kiik märkis, et ravimite kättesaadavusega võib aeg-ajalt ikka ajutisi raskusi tekkida.

"See on igapäevane töö, see pole mingis mõttes uudis. Me oleme suhelnud nii hulgimüüjatega, maaletoojate, ravimitootjatega ja nagu öeldud, ka kohapealsete tootjatega, et oleks võimalik teatud lihtsamaid komponente siin toota. Hetkeseisuga Eesti muretsema ei pea, meil on mõistlik ravimivaru olemas, ravimite kättesaadavus on tagatud," kinnitas minister.

Samas pani Kiik inimestele südamele, et ravimeid ei ole mõistlik kokku osta nagu on tehtud kauplustest mõnede toiduainete või ka WC-paberi varumisega.

"Selleks, et tagada ravimite jagumine kõigile Eesti inimestele, oleks mõistlik see, et igaüks ostab ja tarvitab neid täpselt nii nagu neid on vaja, et ei osta endale näiteks aastaks või kaheks igaks-juhuks varu, sest sel juhul ta võib tekitada olukorra, kus keegi teine neid ravimeid aktuaalselt vajav inimene jääb neist ilma," selgitas ta.

Kiik ütles, et Eesti kasutab erinevaid tarneahelaid ja koostööpartnereid. Ta kinnitas, et Eesti ei sõltu ravimite osas väga kaugetest tarneahelatest, vaid vahelaod, kust Eestisse saabuvaid ravimeid hoitakse, asuvad Leedus ja Lätis.

"Ravimite kättesaadavus on tagatud," rõhutas ta. "Me ei sõltu siin niivõrd kaugematest tarneahelatest. Koostöö Läti ja Leeduga on väga hea. /.../ Ei ole jäänud Baltikumis ükski ravim pidama," ütles ta.