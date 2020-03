Ravimite tarnimisega võivad tekkida mõningad raskused

Koroonaviiruse levides võib tekkida probleeme ravimite ostmisel, sest mõned apteegid on töötajate haiguse või karantiinis oleku ajaks oma uksed sulgenud. Lähiajal võib aga tekkida ravimite tarneraskusi, kuna lennuliiklus on mitmel pool seiskunud ning viiruse hirmus kehtestatud piirikontrollide tõttu ei pruugi Euroopast tellitud ravimid Eestisse õigeks ajaks jõuda.

Kuigi apteegid on püüdnud oma töötajaid koroonaviiruse eest kaitsta, on üheksa apteeki kas töötaja haigestumise või karantiinis oleku tõttu pidanud ajutiselt sulgema.

Neist seitse apteeki on linnades, sealhulgas neli Tallinnas, ja kaks on maapiirkondades – Surju ja Uulu, ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. Suletud on apteegid 22. märtsini.

Raviamet soovitab apteekidel rohupoe sulgemise asemel pigem lühendada lahtioleku aegu, ka saab ravimeid tellida kahest netiapteegist. Kui poed saavad endale ajutiselt appi kutsuda näiteks hotellide sulgemise tõttu koju jäänuid, siis apteegis ametis olijal peab olema eriharidus ja see teeb nende asendamise keeruliseks.

Kui mõni apteek on sunnitud uksed sulgema, siis sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tuleb koostöös teiste proviisoritega leida ajutine lahendus teenuse pakkumiseks.

"Hetkeseisuga apteegi teenuse kättesaadavus on üle Eesti tagatud, need probleemid on ilmnenud, nendega tegeletakse, aga sellist olukorda, et me näeksime laiaulatuslikku kättesaadavuse langust, ei ole täheldatud," ütles Kiik.

Apteekide ajutisest sulgemisest märksa tõsisem probleem on ravimite tarneraskused. Nii on alates eilsest saanud amet mitmeid teateid, et ravimite liikumine Euroopas on piirikontrolli tõttu takerdunud.

Raudsepa sõnul on ravimiamet juba piiranud kahe ravimi väljavedu. "Oleme kohustanud hulgimüüjaid meid teavitama kriitiliste ravimite väljaveoplaanist ning ennekõike oleme teinud ettepaneku, et teised riigid ei piiraks ravimite vedu nii, et see kahjustab teiste riikidega ravimitega varustatust," rääkis Raudsepp.

Olukorra lahendamiseks oleks Raudsepa sõnul vaja üleeuroopalist kokkulepet, et ravimeid vedavad autod pääseksid esmajärjekorras üle piiride. Raudsepp möönis, et lihtsaid lahendusi pole, sest ka lennuliiklus on paljudes riikides lõppenud.

"Ma loodan, et siin leitakse lahendus kiiresti ja mul on ülimalt kahju, et seda ei tehtud enne, vaid tagantjärele, aga igasuguse logistilise segaduse lahti harutamine võtab asjatult aega," ütles Raudsepp.

Ravimite müük on kasvanud nii Eestis kui ka Euroopas ning inimestel soovitatakse kodused ravimivarud üle vaadata.

Kiik: varudega tuleb praegu säästlikult ringi käia

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles "Aktuaalses kaameras", et Eesti on loomulikult sõltuv koostööpartneritest ja teistes riikidest, kuid tarneriskide vähendamiseks ollakse pidevas suhtluses mitmete tarnijate ja ravimivalmistajatega.

"Me oleme kaardistanud väga palju erinevaid tarnevõimalusi – on need Hiina suunal, on need Euroopa Liidu ühishanked, on need erinevad pakkujad Euroopast, samuti kohalikud tootjad, isikukaitsevahendite osas, ravimite baaskomponentide osas. Oleme valmis olukorraks, kus osa tarnetest ei jõua õigeaegselt. Kui me tegutseme korraga mitmel rindel, siis meie parim teadmine on, et kõik tarned korraga ära jää," rääkis Kiik.

Kiige sõnul tuleb olemasoleva reserviga käituda väga kokkuhoidlikult, see on ka üks põhjus, miks on haiglad viidud valmisoleku tasemele kaks ehk väga palju plaanipärast ravi on edasi lükatud.

PERH jäi ilma tellitud kaitsevahenditest

Teisipäeva hommikul sai Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) teada, et Hollandist ja Suurbritanniast tellitud meedikute enesekaitsevahendid ei saabu. PERH ei osanud veel öelda, kas meditsiinilised enesekaitsevahendid sundvõõrandati lähteriikide eriolukordade tõttu või müüs tarnija kauba ootamatult kellelegi teisele.