Arst võib alates neljapäevast kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti puhul võib apteek väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks.

Käsimüügiravimeid võib ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.

Kiik selgitas, et ravimite väljakirjutamine ja müük on viimastel nädalatel oluliselt kasvanud ning ravimiameti hinnangul võib ravimite nõudluse suurenemine põhjustada ravimite kättesaadavuse vähenemist.

"Meie ülesanne on tagada, et olemasolevaid ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad. Seepärast vähendame ravimite väljakirjutamise ja väljastamise koguseid, et ennetada ravimite massilist kokkuostmist," lisas minister.

Neljapäevast jõustuvad järgmised muudatused:

Tervishoiutöötajal on lubatud kirjutada ravimeid välja kuni kaheks kuuks;

Apteegist võib väljastada ravimit ainult ühe korduvretsepti alusel ja kuni kaheks kuuks;

Apteegist ravimit väljastades tuleb arvesse võtta varem välja ostetud ravimikoguseid ja väljastada ravimit üksnes juhul, kui juba soetatud ravimist ei jätku pideva ravi puhul järgnevaks kaheks ravikuuks või fikseeritud ravikestuse puhul ravi lõpuni;

Erandjuhul võib ravimi apteegist väljastada kui inimese elu või tervis satuks ravimi väljastamata jätmisel ohtu. Ravimi väljastaja peab ravimi väljastamise põhjuse dokumenteerima;

Käsimüügiravimeid võib apteegis ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta.

"Viimase nädala jooksul on paljud inimesed ostnud apteegist retseptiravimeid korraga kõigi väljakirjutatud retseptide alusel ja koguses. Samuti varutakse ebavajalikult suurtes kogustes käsimüügiravimeid," selgitas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

"Ravimeid on ja tuuakse juurde, aga selleks, et ravimite väljaostmine saaks toimuda asjakohases tempos ning et ükski abivajaja ei jääks apteegis vajaliku ravimita, on mõistlik seada piirangud ravimite väljakirjutamise ja müügi kogustele. Palume kõigilt mõistvat suhtumist, tegemist on ajutise eriolukorraga," lisas ta.

Haigekassa andmeil on ravimite väljakirjutamine viimastel nädalatel kasvanud keskmiselt 40 protsenti võrreldes möödunud aasta sama perioodiga ning ravimite müük apteegis ligi 50 protsenti.

Ettepaneku ravimite väljakirjutamise ja apteegist väljastamise piirangute seadmiseks on teinud mitmed ravimivaldkonna organisatsoonid, nii ravimitootjate, hulgimüüjate, apteekide kui arstide esindajad. Kehtestatud piirangute rakendamise toetamiseks luuakse digiretsepti süsteemis korralduse täitmist hõlbustavad ja tagavad tehnilised lahendused.

Piirangud kaotatakse hiljemalt eriolukorra lõppemisel.