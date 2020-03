Ravimiamet kinnitab, et ravimeid tuuakse Eestisse tavapärases rütmis ja koroonaviirus probleeme tekitanud ei ole. Ühtlasi on taastumas ravimite koostisosade tarne Hiinast.

Ravimite kättesaadavusega Eestis probleeme pole, kinnitas terviseamet. Taastuma hakkavad ka ravimite koostisosade tarned Hiinast.

Nädalavahetusel sai nii mõneski apteegis osa ravimeid otsa. Esmaspäeva hommikuks olid riiulid jälle kaupa täid ja kui veel ei ole, siis õige pea pannakse. Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ütles, et ravimeid kokku osta pole mõtet. Ravimite tarnimine käib tavapärases rütmis ja probleeme ei ole.

"Millegipärast tekkis tõesti selline ravimite kokkuostmise paanika," tõdes Kiisk. " Aga riigis tervikuna ühtegi koroonaviirusest tingitud ravimi tarneraskust ei ole. Hulgimüügis ja ka enamuses apteekidest on ravimid saadaval."

Pärast seda, kui viirusepuhang oli tabanud Hiinat, suleti seal mitmed ravimite koostisaineid tootvad tehased. "On teada, et toimeainete tarned taastuvad ja praegu Euroopa turule sellest selget mõju ei ole," kinnitas Kiisk.

Apteeki külastav inimene peab siiski mõne muudatusega arvestama. Ravimiamet soovitab apteegipidajatel ettevaatlik olla.

"Kui on maskid, võiks apteeker neid kasutada. Piisav distants apteegi külastajaga ja võimalusel apteegi ukse kõrval käte desinfitseerimine ka külastajate jaoks," loetles Kiisk soovitusi apteegipidajale ning lisas, et kõiki meetmeid, mida saab rakendada, tulekski rakendada.

"Kuni apteegi teatud mõttes ümberehituseni ehk tõesti mingite barjääride loomiseni, et oma töötajaid paremini kaitsta," lisas Kiisk.

1. aprillil jõustub teatavasti apteegireform. See tähendab, et need apteegid, mis ei vasta viis aastat tagasi kirjutatud reeglitele, peavad oma uksed sulgema. Katrin Kiisk ütles, et koroonaviirus seadust ei muuda ehk erandeid ravimiamet tegema ei hakka. Kiisk lisas, et taotlusi apteegi omaniku ümbervormistamiseks saab amet üha juurde.

"Nii palju saab öelda, et need taotlused, mis meil sisse antud on, neid me menetleme. Selleks menetlusajaks, kui enam-vähem on asjad korras, apteek uksi sulgema ei pea," julgustas Kiisk.

Neist 34 kohast, kus oli oht, et apteek päriselt kaob, on alles jäänud ainult üks.

"Oru on see koht, kus suure tõenäosusega apteegiteenust ei jää," ütles Kiisk. "Me teame valla valmisolekut sotsiaaltöötajatega tõhustada ravimite kättesaadavust. Nii et seal on valla tugi inimestele ilmselt olemas."