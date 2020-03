Valitsuse kabinetiistungi päevakorras on eelviimase punktina sees volituse andmine Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate märkimiseks. ERR-i andmetel on tegemist aktsiakapitali suurendamisega just õlitehase rajamiseks.

Käesoleva aasta riigieelarves on ette nähtud 125 miljonit eurot Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks. See on just mõeldud uue Enefit 280 õlitehase rajamiseks. Investeeringu kogumaht oleks suurusjärgus 200-300 miljonit eurot ja valmis võiks see saada näiteks 2024. aastal.

Eesti Energiale juba kuulub üks Enefit 280 õlitehas. Selles on võimalik aastas töödelda 2,3 miljonit tonni põlevkivi, tootes 290 000 tonni põlevkivi ja 75 miljonit kuupmeetrit uttegaasi, millest toodetakse elektrit.

Nafta hind, millega põlevkiviõli hind on seotud, on viimastel nädalatel oluliselt langenud. Languse taga on Saudi Araabia ja Venemaa vaheline hinnasõda. Samas ei oska keegi prognoosida kui kaua see jätkub ja kui kaua võib püsida nafta hind madal. Venemaa rahandusminister Anton Siluanov on öelnud, et Venemaa suudab praeguste naftahindade juures reservidest eelarvepuudujääki katta kuus kuni 10 aastat.