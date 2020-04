Valituselt eelmisel nädalal heakskiidu saanud Eesti Energia uue õlitehase rajamine on juba käivitunud ning 2024. aastal peaks see tööle hakkama, ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

"Esimene hange on juba välja kuulutatud - see on omaniku inseneri hange. Aga kokku on hankepakette 18-20 ja need hakkavad järjest tulema," ütles Sutter Vikerraadio saates "Uudis +" ning kutsus ka kõiki Eesti ettevõtteid nendes osalema.

"Jälgige neid hankeid, kellel on huvi, need hakkavad järjest tulema," ütles ta.

Suurem ehitustegevus algab selle aasta lõpus ning järgmisel ja ülejärgmisel aastal ehitatakse põhiline maht, rääkis ta.

Valitsus volitas eelmisel nädalal Eesti Energia üldkoosolekut ehk rahandusministrit Eesti Energia omakapitali suurendama, mis võimaldab ettevõttel alustada uue Enefit 280 õlitehase rajamist.

"See otsus on tehtud, raha on ka üle kantud ja aktsiakapital laiendatud," kinnitas Sutter.

Tema sõnul hakkab õlitehas täisaastal toodangut andma 2024. aastal ning selle tasuvus peaks olema umbes kümme aastat.

Sutter selgitas, et õlitehase rajamise põhjenduseks on eeldatav nõudluse püsimine ning kasv maailmas. Lisaks rahvaarvu suurenemisele, mis peaks nõudlust hoidma, on naftat jätkuvalt vaja ka polümeeride (plastmasside) tootmiseks, lisas ta. Ka on Eesti Energia toodetava õli omahind 45 eurot üsna konkurentsivõimeline maailmaturul pikemas perspektiivis, lisas ta.

Põlevkivist õli tootmine on täielkult Eesti pädevus ja toob riigile mitmeti kasu, rääkis Eesti Energia juht.

"See on parim asi, mis me põlevkivist oskame teha - väärtusahel alates tehnoloogiast ja teadmistest on Eesti oma, põlevkivi on Eesti oma, kaevandamine, kaevurid, logistika, õlitehaste opereerimine ja ka õli väljavedu, sadamad - kõik on Eesti oma. Ja see läheb peaaegu 100-protsendiliselt ekspordiks ehk et see annab väärtusahelana väga palju tööd, maksutulu ja kasu Eestile," rääkis Sutter.

Ka ehituse faasis umbes kahe aasta jooksul saab seal tuhatkond inimest tööd, kellest väga paljud on kohalikud inimesed ja ettevõtted, rõhutas Eesti Energia juht.