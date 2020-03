Kagupiiri esimese etapi ehitushanke võitis AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra ühispakkumine. Kokku osales kagupiiri esimese ehitusetapi hankes viis tingimustele vastanud pakkujat.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev ütles ERR-ile, et hankega võib rahule jääda ja eeldatavasti hakkab ehitus suvel.

Järgmiseks koostab hanke võitja tööprojekti ning hakkab 23,5 kilomeetri pikkusele Eesti-Vene piiri lõigule taristut rajama. "See hõlmab patrullteed, viivitusaeda, kaameraposte, kommunikatsioone, elektrit, ka juurdepääsuteid selles lõigus. Et luua valmis kogu piiritaristu kuni tehnika paigaldamiseni – tehnika paigaldatakse hiljem taristu peale," selgitas Belitšev.

Belitševi sõnul on PPA ootus ja soov, et suvel "saaks kopp maasse".

PPA on valmis jätkama järgmiste piirilõikude hangetega. "Kui leping on sõlmitud, kõik töövood kokku lepitud ja praeguse hanke võitja oma töödega alustanud. Me oleme juba ette valmistanud järgmist hanget, üsna pea tuleb järgmise etapi hange välja," ütles Belitšev.

Belitsevi sõnul peaks piiri ehitus elavdama ka kohalikku majandust. "Valiku teeb hanke võitja, aga tavapärane on see, et sellistel objektidel kasutatakse kohalikku tööjõudu – ehitajaid, tehnikat. Kuivõrd tuleb rohkem rahvast, siis võib-olla ka kohalikud majutusasutused saavad rohkem tööd," lausus ta.