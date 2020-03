USA president tänas keskpanka hea töö eest viiruse mõjude ohjeldamisel

"Ma helistasin Jerome Powellile ja ütlesin, et oled teinud väga head tööd," sõnas Trump.

Varasemalt on Trump USA keskpanka tihtipeale teravalt kritiseerinud.

Föderaalreserv teatas koroonakriisiga toimetulemiseks kuni 300 miljardi dollari ulatuses laenudest firmadele ja kohalikele omavalitsustele. Esmaspäevane teade on osa USA keskpanga ponnistustest toetada laenamist koroonaviiruse pandeemiast räsitud majandusele.

Keskpank hoiatas, et pandeemia põhjustab majanduses tõsiseid häireid.

"Tuleb rakendada jõulisi meetmeid nii era- kui avasektoris, et piirata töökohtade ja sissetulekute kadu ning toetada kiiret taastumist nende häirete taandumisel," märkis Föderaalreserv.

Föderaalreservi teatel luuakse kolm uut rahastamisvahendit, millega pakutakse majandusele kuni 300 miljardit dollarit läbi ettevõtete ja kohalike omavalitsuste võlakirjade ning varaga tagatud väärtpaberite ostmise.

Samuti teatati piiramatus koguses riigivõlakirjade ja hüpoteegiga tagatud väärtpaberite ostmisest, eesmärgiga hoida intressimäärasid vaos ja tagada turgude sujuv toimimine.

Trump avaldas esmaspäevasel pressikonverentsil kõigest hoolimata arvamust, et riik saab pärast kriisi kiiresti jalad alla.

"USA ei ole riik, mis on mõeldud suletuks. USA avab oma uksed taas paegi," sõnas president.

Trump pöördus senati ja mõlema erakonna poole ühtlasi üleskutsega lahendada kiiresti erimeelsused pandeemia ohjeldamiseks mõeldud toetuspaketi osas, mis ei saanud demokraatide toetust.

USA aktsiaturud liikusid esmaspäeval kõigest hoolimata miinusesse.

Tööstusindeks Dow Jones langes 3,0 protsenti 18 591,93 punktile. S&P 500 langes 2,9 protsenti ja sulgus tasemel 2237,40 punkti. Tehnoloogiaindeks Nasdaq langes 0,3 protsenti tasemele 6860,67.

New Yorgi ja Londoni naftahinnad liikusid esmaspäeval erisuunaliselt.

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil langes 3,2 protsenti, jäädes pidama tasemel 23,36 USA dollarit barrelist. Londoni Põhjamere brendi hind kerkis 0,2 protsenti, sulgudes tasemel 27,03 dollarit barreli eest.

Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud 520 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri rohkem kui sada inimest. Kõige rohkem on ohvreid New Yorgi osariigis, kus on teavitatud 157 inimese surmast.

USA asepresident Mike Pence täpsustas, et tehtud on 313 000 testi. Nakatunud on praeguse seisuga rohkem kui 41 000 inimest.