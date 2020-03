Eriolukord on kavatanud jõudsalt pakiäri mahte, mis võimaldavad pakiautomaatide või kullerite abil saadetisi kontaktivabalt vahetada. Iseäranis on tõusuteel riigisisene eraisikute vaheline ja ettevõtetelt eraisikutele tellitavate kaupade maht, välissaadetiste osakaal seevastu pigem langeb.

E-kaubandusest on saanud paljude ettevõtete jaoks ainus ellujäämise võimalus. E-poodlemist hindavad kõrgelt ka eraisikud - lisaks ettevõtetelt kaupade ostmisele on ka eraisikute vahelised tehingud pakiautomaatide vahendusel hüppeliselt kasvanud. Pakiäri operaatorite sõnul veel jõulueelset taset saavutatud ei ole, kuid tavapärane novembrikuine pakimaht on käes küll. Võrreldes kuu aja tagusega on kõigil toimunud märgatav hüpe.

Jõulueelne tase pole enam kaugel

Omniva kommunikatsioonijuht Mattias Kaiv ütleb, et möödunud jõulude aegne pakimaht veel päris käes ei ole, aga kuna pakiautomaatide maht kasvab jätkuvalt, siis ei pruugi ka see aeg enam kaugel olla.

"Kuu taguse aja ehk veebruari kolmanda nädalaga võrreldes on meie Eesti riigisisene kogu pakimaht kasvanud kolmandiku võrra. Kui vaadata ainult pakiautomaadi pakke (mis on ka enim soovitud ja soovitatud kanal), siis see on võrreldes kuu taguse ajaga kasvanud ligi poole võrra ehk 42 protsenti," tõi Kaiv esile.

Ominva riigisisest pakiäri veab e-kaubandus ehk ettevõtetelt eraisikutele tellitavad kaubad. Mõningal määral on näha ka eraisikute vahelist pakisaatmist.

"Ühtlasi oleme täheldanud mitmete maapiirkonna pakiautomaatide väga suurt populaarsuse kasvu viimasel ajal," lisas Kaiv.

Välisturud languses

Euroopa turg on eriolukorra tulemusel aga Omnivas tugeva languse läbi teinud.

"Vaadates Euroopast tulevaid pakke, siis on siin mahud vähenenud kohati 50 protsenti, kuid selle suure languse juures mängib rolli ka hõrenenud lennuliiklus, mis on viimase aja pakkide tarneaegu oluliselt pikendanud. Maht ise tõenäoliselt nii kõvasti langenud ei ole, vaid jõuab meieni lihtsalt pikema viitega," kommenteeris Kaiv Omniva vaadet.

Kui võrrelda seniseid märtsikuu pakimahte eelmise aasta sama perioodiga, tuleb Omniva statistikast esile, et Hiina pakke on ligikaudu 35 protsenti vähem.

"Küll aga näitavad kõik viimased trendid, et Hiina on pandeemiast toibumas ning ka sealne e-kaubandus, sealhulgas sh piiriülene, on taas tuure kogumas, mis tähendab, et peagi jõuavad need mõjud ja pakid ka siia," ütles Omniva kommunikatsioonijuht Mattias Kaiv.

Euroopa turg on eriolukorra tulemusel aga tugeva languse läbi teinud.

"Vaadates Euroopast tulevaid pakke, siis on siin mahud vähenenud kohati 50 protsenti, kuid selle suure languse juures mängib rolli ka hõrenenud lennuliiklus, mis on viimase aja pakkide tarneaegu oluliselt pikendanud. Maht ise tõenäoliselt nii kõvasti langenud ei ole, vaid jõuab meieni lihtsalt pikema viitega," kommenteeris Kaiv Omniva vaadet.

Eestist väljasaadetavate pakkide maht on Omnival langenud eelmise aastaga võrreldes ligikaudu 20 protsenti.

Itellas kasvavad kõik mahud

Ka Itella pakiautomaate kasutatakse viimasel ajal hüppeliselt rohkem.

"Kui võrrelda veebruari ja märtsi kolme esimest nädalat, siis on meie märtsikuu pakimahud kasvanud 15 protsenti. Märts ei ole veel läbi ja seega on käesoleva aasta veebruarikuud märtsiga veel vara võrrelda," kommenteeris Itella Estonia pakiteenuste direktor Rauno Parras.

Kui võtta aluseks möödunud aasta märtsikuu kolm esimest nädalat ja võrrelda neid tänavuse märtsikuu kolme esimese nädalaga, on Itella pakimahtude kasv olnud 20 protsenti.

"Praegused pakimahud on võrreldavad eelmise aasta novembriga. Päris detsembri mahtudeni on veel veidi minna," kommenteeris Parras.

Iseäranis populaarseks on muutunud ettevõtte kodulehel asuva iseteeninduskeskkonna kasutamine pakisaatmise ettevalmistamiseks, mis aitab vähendada pakiautomaadiga kokkupuutes veedetavat aega.

Itellas kasvab varasemate aastatega võrreldes kõige kiiremini rahvusvaheliste pakkide osakaal.

"Väga korralikus tempos kasvab ka siseriiklik ettevõtetelt eraisikutele saadetav pakimaht, veidi aeglasemalt, kuid stabiilselt kasvab eraisikult eraisikule saadetav pakimaht. Meie poolt peamiselt teenindatavad rahvusvahelised pakimahud tulevad Euroopa Liidu riikidest," nimetab Parras.

DPD jaoks tavapärane kasv

DPD Eesti juht Remo Kirss nimetab kasvanud pakimahtu aga igakevadiseks nähtuseks. Nüüd on lisaks pakiautomaadiärile kasvanud nõudlus aga ka kullerteenuse järele. Praegu veavad kasvu aia- ja kodukaubad ning autorehvid.

"Mahtude kasv on plaanipärane," ütleb ta, mööndes siiski, et mahtude jaotumise proportsioonid on muutunud.

Enamik pakkidest on riigisised saadetised ja kõige kiiremini on kasvanud eraisikute vaheliste tehingute hulk, mõlemad kategooriad on tavapärasest suuremas proportsioonis. Seevastu saadetised Lääne-Euroopasse ja Skandinaaviasse on pööranud langusesse.

"Ärikliendi saadetiste arv on mõõdukas kasvus võrreldes eelmise kuuga. See on positiivne märk, et kõik ei ole veel kadunud. Nüüdne olukord on paljusid sektoreid löönud ootamatult ja tugevalt ning seega on osade klientide poolt mahud kahanenud," ütleb Kirss.

DPD pakiautomaadid Eestis, Lätis ja Leedus saavad hetkel tugeva koormuse, aga ka kontaktivaba toimetus koju on rekordtasemel.

"Nii on tekkinud DPD jaoks olukord, kus kokkuvõttes on mahud plaanipärasel tasemel, kuigi tõsi, mõnevõrra kõrgemad, ja päev-päevalt kõiguvad mahud tunduvalt rohkem," ütleb Kirss. "On päevi, mis oma mahult ei jää kuidagi alla jõulueelsele ajale. Avameelselt öeldes, siis meeleolu on siiski teine, sest jõulude ajal on see seotud kingitustega, mitte erakordsest olukorrast tulenevalt."

Tähtajad pikenevad

Pakiäri on rahvusvaheliselt kiiresti ja pidevalt muutuvate olude tulemusel väga hüplikuks muutunud - kohati on lendude tõttu seisak, siis jälle ujutatakse logistikakeskus üle. See võib kaasa tuua kliendile lubatud tarneaegade pikenemise, nii pakkide väljasaatmisel kui ka Eestisse saabumisel.

"Tulenevalt piirikontrolli kehtestamisest erinevate riikide vahel on rahvusvaheliste vedude graafikud muutunud ebakorrapärasteks ja seega tuleb praegu tavaolukorrast märksa sagedamini ette, et ühel ööl tuleb sisse väga suur kogus rahvusvahelisi pakke. Selline ebakorrapärasus seab surve alla meie kullervõrgustiku, mistõttu võib aeg-ajalt ette tulla tarnete hilinemist," tunnistab Parras.

Et olukorda paremini juhtida, on Itella värvanud kullereid juurde.

Ent tarneaegade pikenemisele aitavad kaasa ka kliendid ise.

"Klientide poolt pakkidel järel käimine on uutes oludes varasemast aeglasem," tõdeb Parras ja paneb klientidele südamele, et nad kapi oma paki saabumisel võimalikult kiiresti vabastaksid.

Kaiv Omnivast lisab, et vähemalt pakiäri enamike riikidega peatunud ei ole.

"Seoses force majeure olukorraga ning lennuühenduste ebastabiilsusega võtab saadetiste eksport enamikesse riikidesse tavapärasest kauem aega. Tegeleme alternatiivsete võimaluste leidmisega, sealhulgas lennuühenduste asendamine maanteetranspordiga, kuid hetkel peab arvestama pikenenud tarneaegadega," rõhutab Kaiv.

DPD maadleb samuti tähtaegadega, kuid rõõmustab, et kullerteenust osutada on hetkel lihtsam: inimesed on suurema tõenäosusega kodus.

"Üldiselt on kohaletoimetamise aja kokkulepped vett pidanud, kuigi mõningaid viivitusi tavapärasest on siiski ette tulnud. On olnud raskeid päevi, kus töökätest on olnud lihtsalt puudu ning on olnud saadetisi, mille toimetus on selle tõttu viibinud," tõdeb Kirss.

Euroopas on mitmeid ettevõtteid, asutusi või lausa piirkondi, kus kehtivad piirangud mõjutavad otseselt saadetiste kohaletoimetamise aega.

Mahtude haldamiseks on DPD värvanud juurde kullereid, kes toimetavad pakke kätte täiesti kontaktivabalt. Siiski pelgab Kirss, et ettearvamatult kulgevas olukorras võib ka pakiäri ühel hetkel ootamatu ja järsk langus tabada.

"Tõenäoliselt ootab ees kullersaadetiste kogumahu märkimisväärne ja võimalik, et ka kiire langus," ütleb ta.