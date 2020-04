Kriis on sundinud paljud seni internetis tagasihoidlikult tegutsenud ettevõtted oma tööd e-kanalites laiendama, millest on peamiselt võitnud tarbijad, leidab Eesti e-kaubandusettevõtete esindaja.

"Kriis on hea selles mõttes, et muudab kaupmehi palju paindlikumaks. Kriisist võidab väga palju tarbija, kuna see on muutnud paljud e-kaubanduse tooted ja teenused kättesaadavamaks. Väga paljud kaubad on nüüd üle-eestiliselt kättesaadavamad," rääkis E-Kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät teisipäeval "Vikerhommikus".

Samas muudab kriis ka tarbijate käitumist, kuna lisandunud on palju uusi e-kanalites ostjaid, ütles Väät.

Tema sõnul on kriis sundinud paljud Eesti ettevõtted, mis seni on olnud e-müügis ja -turunduses passiivsed, minema digikanalitesse. Tema sõnul oleneb äriedu digikeskkonnas väga palju nutikast turundusest ning kunagi pole hilja veebis tegevust alustada.

"Tuleb kätte võtta ja asi ära teha. Keerukas on see siis, kui tahad teha tuhandete artiklitega e-poodi, siis võtab see pool aastat aega ja 100 000 eurot. Aga tegelikult on võimalik lihtsam e-pood 24 tunniga püsti panna," kinnitas Väät.

Ta tõi ka näite, et mitmed praegu tuntud digimaailma ettevõtted nagu Netflix või Alibaba alustasid just eelmise taolise - SARS-i viiruse põhjustatud - kriisi ajal.

"Esimene otsus oleks, et me ei pane oma müüki seisma, vad püüame e-kanalite kaudu müüa. Meie soovitus on ka see, et parem varblane peos kui tuvi katusel - teha kasvõi osa toodetega mingi müügivõimeku kasvõi Facebooki," soovitas Väät.