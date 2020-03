Soome valitsus esitas teisipäeva õhtul parlamendile koroonaviiruse tõkestamiseks täiendavate piirangute seaduse. See näeb ette, et kõik restoranid, baarid, ööklubid ja kohvikud suletakse klientidele mai lõpuni. Võimalus toitu kaasa osta või kulleriga tellida siiski säilib.

Piirangud jõustuvad kõige varem laupäeval.

Soome peaminister Sanna Marin kohtus teisipäeval parlamendierakondade juhtidega ning sai kinnituse, et nii valitsus- kui ka opositsioonierakonnad on varasemast rangemateks meetmeteks valmis.

"Me sulgeme restoranid, baarid ning vastavad kohad, kus on inimesed omavahel kokku puutuvad. Teine osa meetmetest on Uusimaa maakonna isoleerimine muust riigist. Selleks on meil nii mõjuvad põhjused kui ka selge vajadus," rääkis Marin pärast kohtumist.

Uusimaa maakond hõlmab Soome pealinna Helsingit ning selles elab kokku 1,7 miljonit inimest. Tegemist on ka Soome kõige tihedamini asustatud piirkonnaga ning koroonaviiruse juhtumeid on seal tuvastatud rohkem kui mujal riigis: 65 protsenti Soomes seni kinnitatud 792 nakatunust (24.3. seisuga) elab Uusimaal.

Kuigi enamus Soome elanikest järgib koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud liikumis- ja kogunemispiiranguid, on osa pealinlastest siiski endiselt jätkanud baarides pidutsemist, sõitnud pealinnast suvilapiirkondadesse või suisa Põhja-Soome suusatama.

Kaitseminister: kaitsevägi valmis Uusimaa piiridele asuma

Soome kaitseministri Antti Kaikkoneni (keskpartei) sõnul on kaitsevägi juba valmis Uusimaa maakonna piirid mehitama. Tema sõnul kasutataks liikluse valvamiseks nii tegevväelasi kui ka ajateenijaid. Lisaks on Soome kaitsejõud valmis vajadusel kutsuma teenistusse ka reservväelasi.

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori (Koonderakond) sõnul on Soome pealinnas juba alanud ettevalmistused ülejäänud riigist isoleerimiseks. Vapaavuori pidas teisipäevasel pressikonverentsil siiski oluliseks, et strateegiliselt oluliste valdkondade töötajad - näiteks meditsioonitöötajad - endiselt vabalt liikuda saaksid.