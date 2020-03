Koroonaviirus sunnib Tallinna vastu võtma negatiivset lisaeelarvet

Lisaeelarve summat ei ole veel kinnitatud, kuid selle eelarve ettevalmistamise töö on juba alanud, ütles teisipäeval ETV+ stuudios linnapea Mihhail Kõlvart.

"Mõistame, et meid ootab keeruline majandusolukord. Isegi esimesed tehtud otsused – näiteks lasteaiatasu ajutine tühistamine – lähevad Tallinnale maksma 1,5 miljonit eurot kuus," märkis Kõlvart.

Planeerimata kulu on ka linna ühistranspordis tasuta sõidu kehtestamine kõigile. "On veel terve rida meetmeid. Kõik see nõuab lisavahendeid. Seetõttu on kuskilt vaja eelarvet kokku tõmmata, millestki tuleb loobuda, "ütles linnapea.

Tema sõnul on andmete kogumise ja analüüsiga tööd juba alustatud. "Juunis peame lisaeelarve vastu võtma," ütles Kõlvart.

Esialgne linnaeelarve 2020. aastaks oli kokku ligi 824 miljonit eurot.

Aab soovitab valdadel-linnadel kulusid mitte kärpida

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas kolmapäeval, et kohalikele omavalitsustele jäetakse kriisi ajal alles seni kokku lepitud tulubaas. Eelarve kulude kärpimine mõjuks rahandusministeeriumi hinnangul halvasti kohalikule ettevõtlusele.

Aabi sõnul töötab valitsus lisaeelarves välja omavalitsustele 100 miljoni euro suuruse toetuspaketi.

"Valitsus ei hakka omavalitsuste tulumaksu osa ja toetusi kärpima," ütles Aab. "Valitsuse eesmärk on ka kriisi olukorras hoida majandust üleval. Näiteks ettevõtetele suunatud palgatoetuse pealt laekub omavalitsustele tulumaksu."

Seetõttu ei soovita rahandusministeerium ka omavalitsustel hakata igaks juhuks oma kulusid ja investeeringuid kärpima, sest ka omavalitsuse tellimused on osa majandusest, mille kokku tõmbamine raskendaks praegusel keerulisel ajal kriisi üle elamist.

Rahandusministeerium jälgib jooksvalt omavalitsuste tulumaksu laekumist ja likviidsust. Vajadusel on võimalik omavalitsusel taotleda neljanda kvartali arvelt toetuste maksmise ettepoole toomist.

Ministeerium on saatnud omavalitsustele soovituse eriolukorras vältida koondamisi, palkade vähendamist, töötajate sundpuhkusele saatmist või kavandatud investeeringute piiramist. Lisaks on rahandusministeerium palunud omavalitsustel pidada arvestust eriolukorrast tingitud täiendavate kulude, tegemata jäävate kulude ja laekumata omatulude kohta.