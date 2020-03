"Hiljemalt 15. aprilliks on kõigile töötajatele raha üle kantud - see on tärmin, mis me endale oleme võtnud," ütles töötukassa pressiesindaja Annika Koppel kolmapäeval ERR-ile.

Tema sõnul valmistab töötukassa ette veebipõhist taotluste esitamise infosüsteemi, mille kaudu saavad toetusekõlbulikud ettevõtted oma dokumendid esitada.

"Järgmisel nädalal läheb süsteem testimisele ja järgmisel nädalal me anname kindlasti teada ka kuupäeva, millal avalduste vastuvõtmine algab," ütles Koppel. Ta lisas, et töötukassal tuleb luua tehnilised lahendused, et süsteem toimiks sama hästi ja efektiivselt nagu tulumaksu tagastuse puhul.

Pärast seda, kui tööandja on oma taotluse süsteemi esitanud, läheb töötukassal viis kalendripäeva aega taotluse läbi vaatamiseks. "Viie päeva jooksul pärast avalduse esitamist saab inimene raha oma arvele koos teatega, kui palju me talle maksime," rääkis Koppel. Eelnevalt peab ettevõte olema siiski maksnud töötajale vähemalt 150 eurot omapoolse osa töötasust, lisas ta.

Aprillis makstakse välja toetus ainult märtsikuu eest ja maist alates saab taotleda palgatoetust aprillikuu eest ehk et iga kalendrikuu eest tuleb tööandjal eraldi toetust taotleda. Ei saa korraga ette taotleda järgneva kuu eest, selgitas Koppel.

Valitsuse kriisimeetmete paketi ühe osana hakkab riik maksma töötajale 70 protsenti palgast, millele ettevõte peab lisama vähemalt 150 eurot koos maksudega. Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle käive möödunud aasta sama kuuga võrreldes on langenud 30 protsenti, kellel inimeste töötasu on vähenenud sama palju või kellel pole tööd pakkuda vähemalt 30 protsendile inimestest. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul märtsist maini, selgub töötukassa veebilehelt.

Töötukassa tasub hüvitiselt ja tööandja tasub töötasult sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse ning tulumaksu.