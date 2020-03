Koroonapatsientide arv hakkab ilmselt kiiresti kasvama ja nii käib maakonnahaiglateskiire ümberkorraldus, et haigemajad oleks nakkusohtlike patsientide tulekuks valmis. Kui isolatsiooniosakond jõutakse valmis seada, siis märksa keerulisem on olukord arstidega, sest lõviosa kohalikke tohtreid kuulub vanuse tõttu ise riskirühma.

Koroonapatsientide vastuvõtmiseks tuleb Haapsalus asuval Läänemaa haiglal rajada isoleeritud osakond koos lüüsiga, kus nakkusohtlike patsientide juurest tulev personal saab riideid vahetada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haigla ravijuht Kai Tennisberg tunnistas, et isolatsiooniosakonna rajamisest märksa keerulisem on olukord personaliga, sest hetkel on haiglas vaid kaks arsti, kes on nooremad kui 65-aastased.

"Meil on siin nii väljast lubatud abi, mõned, kes ei ole siin meie igapäevased arstid, aga kui neist keegi peaks välja langema, siis tegelikult, ega ma ei tea," rääkis Tennisberg.

Läänemaa haigla on võrgustunud Põhja-Eesti regionaalhaiglaga ja suurhaigla peab neid meedikute põua ajal aitama, kuid Tennisberg on realist.

"Meil on väga palju inimesi, kes on ristkasutuses erinevate haiglate vahel. Ja füüsiliselt lihtsalt inimesi ei ole," tõdes ta.

Haiglale on appi lubanud tulla kuuenda kursuse meditsiinitudengid, kes on tohtri kinnitusel juba päris targad ja saavad paljude asjadega ise hakkama.

Sama murega seisab silmitsi Paides asuv Järvamaa haigla.

"Meil on küll kõik arstid olemas, aga nad on kõik riskirühmas - kõik on 60 ja vanemad, mõned on töövõimetuslehel. Personaliga on meil suhteliselt raske," tõdes haigla peaarst Andres Müürsepp.

Müürsepa sõnul on arstidel soov kogukonda aidata nii palju kui vähegi võimalusi on, kuid haiglal on kavas järgida Kuressaare haigla eeskuju ja küsida abi terviseametist.

Järvamaa haigla on loonud nakkusosakonna 15 koroonapatsiendile, aga vajaduse korral saab kõik 70 voodikohta anda koroonapatsientidele.

"Meil venitlatsioonivõimalused on tagasihoidlikud, kui kopsupatoloogiaga on, nii et neid me võtta ei saa. Aga tavapatsiente, eks me siis võtame ja räägime läbi kõik patsiendid ühe kaupa," selgitas Müürsepp.

Läänemaa haigla intensiivravi vajavaid patsiente vastu võtta ei saa. Ravijuhi sõnul saavad nemad aidata neid koroonapatsiente, kellel on mõni muu niivõrd raske haigus, et see ei võimalda kodust ravi.

Kolmapäeva seisuga ravitakse koroonaviirusesse nakatanuid Pärnu, Ida-Viru, Ida-Tallinna, Lääne-Tallinna keskhaiglas, Tartu ülikooli kliinikumis ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas.