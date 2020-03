Kütusemüük jätkas tanklates ka eelmisel nädalal kukkumist, ent kas käibe põhi on käes, on keeruline hinnata, ütlevad kütusemüüjad.

Kütusemüüjad tõdevad, et ka möödunud nädalal jätkas kütusemüük langust, bensiini ostmine on vähenenud lausa poole võrra.

"Märtsis on viimased kaks nädalat müügimahud olnud järjekindlas langustrendis ning keeruline on öelda, kas põhi on juba käega katsuda või mitte," tõdes Cirkle K juhataja Kai Realo.

Kõige rohkem on kannatada saanud bensiini müük, mis Eestis on peamine kütus eratarbimises.

"Eelmisel nädalal nägime juba umbes 50-protsendilist bensiinimüügi langust võrreldes eelmise aasta sama nädalaga. See on ka mõistetav, sest seoses liikumispiirangute, koolide sulgemise ja kodukontorite kasutamisega ei ole inimestel lihtsalt vaja või võimalik kuhugi sõita," nentis Realo.

Lõuna-Eesti erand

Diislikütuse müügis on äriklientide osakaal suurem, mistõttu seal on selle müügilangus olnud mõnevõrra väiksem, eelmisel nädalal jäi see umbes 30 protsendi kanti.

Erandiks on aga Lõuna-Eesti, kus diislikütuse tarbimine on pigem vaat et kasvanud.

"Huvitav on aga näha, kuidas eelmise aastaga võrreldes on väiksem langus - praktiliselt olematu - Lõuna-Eestis, ning seda seetõttu, et juba paar aastat on lõunapoolsetes maakondades käinud nii eraisikud kui ka ettevõtted tankimas Lätis, kus tänu olulisele aktsiisimaksude erinevusele on kütus soodsam. Nüüd, kus üle piiri ei saa, on äkitselt neis piirkondades müügmahud languse asemel "kasvamas"," tõi Realo esile.

Ka Alexela jätkab kütusemüügi languskursil, suurusjärgud on Cirkle K-ga samad.

"Kui võrrelda viimase kahe kalendrinädala müüke kriisieelse ajaga, siis on selgelt näha, et kütusemüügid on kukkunud 30-40 protsenti," ütles AS Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Ta lisas, et uute piirangute kehtestamisest alates on kütusemüükide langus ulatunud koguni 50 protsendini võrreldes kriisieelse ajaga.

"Täiendavate piirangute kehtestamine möödunud nädala reedest on kütusetarbimist täiendavalt vähendanud, mistõttu saab öelda, et igasugustel liikumispiirangute kehtestamisel on otsene mõju inimeste tarbimisele, sh kütusetarbimisele, mis on ka loogiline. Kui inimesed istuvad ikka kodus karantiinis ja teevad tööd kodunt, siis ju auto seisab samuti ning kütust ei tarbi," ütles Vaht.

Hulgihindade erinevused

Kui võrrelda Neste jae- ja hulgimüügihindu, siis hulgimüügis on bensiin 95 30 senti odavam, makstes praegu 0,95 eurot liitris. Jaemüügis on bensiin 95 hind 1,249 eurot.

Talvine B7 diislikütus jääb hinnavahemikku 1,025 kuni 1,035 eurot, sõltuvalt klassist. Jaemüügis maksab talvise diislikütuse liiter 1,239 eurot, seega on hinnavahe umbes 21 senti.

Olerexis on hulgihinnad pisut suuremad. Nii maksab bensiin 95 hulgiostjale 1,050 eurot, suvise diislikütuse eest küsitakse 1,040 eurot liitrist ehk mõlema puhul on hinnavahe jaemüügiga 20 senti.

Cirkle K kütuse hulgimüügiga ei tegele ja Alexela on kuulutanud jae- ja hulgimüügi kütusehindade vahe ärisaladuseks.