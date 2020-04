Reformierakond lubab suveks oma netovara positiivseks viia

"Reformierakond on kahtedest valimistest tekkinud kohustusi igakuiselt vähendanud ja hetkel on veel tasuda 148 000 eurot. Tänavu viime erakonna netovara positiivseks hiljemalt teise kvartali lõpuks," ütles erakonna peasekretär Erkki Keldo kolmapäeval ERR-ile.

Reformierakond viis teisipäeval elektrooniliste kanalite kaudu läbi erakonna üldkoosoleu ja kinnitas sellel erakonna majandusaasta aruande.

Keldo sõnul näitab 2019. aasta majandusaasta arunne, et erakonna finantsseis on tänu viimastel aastatel astutud vastutustundlikele sammudele stabiilne.

Aruande kohaselt sai Reformierakond 2019. aastal riigieelarvelist toetust 1,74 miljonit eurot (149 045 eurot kuus), eraisikute annetustena koguti 690 000 ja liikmemaksudena 12 000 eurot. Sümboolika müügist laekus 8700 eurot. Seega olid erakonna tulud kokku 2,45 miljonit eurot.

Kuludest moodustasid poliitilise tegevuse kulud 2,22 miljonit eurot, tööjõukulud 429 000, igapäevased majandamiskulud 239 000, annetusi ja toetusi maksis erkond 8700 ja amortisatsiooni kulu oli 4800 eurot. Erakonna kulud kokku olid 2,896 miljonit eurot.

"Kulutuste põhjuseks on 2019. aastal toimunud kahed valimised," ütles Keldo. Valimiskulude tulemusena kujunes erakonna 2019. aasta tulemiks -442 461 eurot ja netovara oli aasta lõpu seisuga negatiivne. "2018 aastal oli erakonna tulem aga +750 000 eurot ja netovara positiivne, seega on erakonna tegevus ja toimimine kindlatel alustel," lisas ta.

"Erakonna tänane majandusseis on jätkuva konservatiivse majandamise tulemus. See tähendab, et erakonnal on enam kui aasta aega võimalus valmistuda nii organisatsiooniliselt kui finantsiliselt kohalikeks valimisteks," ütles erakonna peasekretär.

Reformierakonda kuulus 31. detsembri seisuga 11 774 liiget ning erakonnas oli 2019. aastal keskmiselt 21 töötajat.

Reformierakonna majandusolukord sattus avalikkuse teravdatud tähelepanu alla mõni aasta tagasi, kui 2017. aasta lõpus oli erakonnal võlgu üle 800 000 euro.

Majandusaasta aruanne tuleb esitada juuni lõpuks ning selle peab kinnitama erakonna üldkoosolek. Mitme erakonna esindajad ütlesid ERR-ile, on pidanud kavandatud üldkoosoleku aega seoses koroonakriisist tingitud eriolukorra piirangutega edasi lükkama.