Circle K: kütusemüüjad lähevad kindlasti aktsiisilangetusega kaasa

"Loomulikult me reageerime nii kiiresti kui võimalik. Kui saame teada, et mis kuupäevast see aktsiisilangetus kehtima hakkab, siis meil on ainult laeovaru jaamades vana aktsiisiga. Seda jätkub viis päeva," ütles Realo "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga olen üsna kindel, et see uudis oleks positiivne ka kütusemüüjatele. Me kindlasti pingutaks ka selle nimel, et praktiliselt kohe viia see ka hindadesse edasi. Kindlasti tuleks kohe hinnalangetus selle arvelt, kui palju see aktsiisilangetus tuleb. Seal ei ole mingit kahtlust," lausus Realo.

Osa valitsuse kriisipaketist on energiakandjate aktsiiside langetamine. Lisaks gaasi ja ka elektriaktsiisile langetatakse ajutiselt diislikütuse hinda - seda koos käibemaksuga tõenäoliselt mituteist senti liitri kohta ehk Leedu tasemele.