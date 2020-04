Eesti ühines Ungari arenguid tauniva avaldusega

"Praeguses enneolematus olukorras on õiguspärane, et liikmesriigid võtavad oma kodanike kaitsmiseks ja kriisist ülesaamiseks erakorralisi meetmeid," öeldakse Belgia, Hollandi, Taani, Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Portugali, Hispaania, Läti, Leedu ja Eesti ühisavalduses. "Sellele vaatamata suhtume väga tõsiselt õigusriigi ja demokraatia põhimõtete ning inimõiguste võimalikesse rikkumistesse, mida erakorraliste meetmete rakendamine võib kaasa tuua," lisasid pöördumisega ühinenud riigid.

Avaldus järgnes sellele, kui Ungari peaminister Viktor Orban, kes kontrollib kahte kolmandikku riigi parlamendist, sai sellelt esmaspäeval tähtajatu õiguse juhtida kriisi tõttu riiki ainult oma dekreetidega. Uue seaduse kehtivuse ajal ei ole võimalik korraldada kohalikke valimisi ja Orbani erakonna Fideszi juhitud valitsusel on voli lõpetada teatud seaduste täitmine. Lisaks peavad Ungari ajakirjanikud olema nüüd eriti ettevaatlikud, kuna valeinfo levitamise eest võib neid oodata kuni viie aasta pikkune vanglakaristus. Selliste meetmete kehtestamine on Ungaris pretsedenditu alates ajast, kui 30 aastat tagasi lõppes kommunistide valitsemine.

Ehkki riikide pöördumises ei nimetata otsesõnu Ungarit, on see kahtlemata seotud seal kehtestatud erikorraga, märgib väljaanne Politico.

Ida-Euroopa riikides ühines pöördumisega esimesena Läti neljapäeva pärastlõunal postitas ka Eesti välisministeerium sellekohase avalduse oma kodulehele.

"Erakorralised meetmed peavad olema piiratud rangelt sellega, mis on vajalik ja proportsionaalne, olema oma loomult ajutised ja pideva ülevaatamise all ning austama eelnimetatud põhimõtteid ja rahvusvahelisti kohustusi. Meetmed ei tohiks piirata sõna- ja ajakirjandusvabadust," rõhutavad pöördumisega ühinenud riigid.

Riigid teatasid, et toetavad Euroopa Komisjoni plaani erakorralisi meetmeid ja nende rakendamist jälgida ning samas kutsusid teemat sobival hetkel arutama ka Euroopa Liidu üldasjade nõukogus.

Üldasjade nõukogus on juba ka varem niinimetatud artikkel 7 menetluse raames arutanud olukorda Ungaris. Artikkel 7 menetlust käivitatakse riigi suhtes, keda on alust kahtlustada kohtute sõltumatuse, akadeemilise vabaduse, väljendus- ja ajakirjandusvabaduse ohustamises.

Von der Leyen kritiseeris Ungarit

Neljapäeval võttis otsesõnu Ungarit kritiseerida ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes veel teisipäeval oli teinud ebamäärase avalduse, milles kutsus koroonakriisis riike demokraatiast ja põhivabadustest kinni pidama.

"Saan aru, et riigid peavad tekkinud tervisekriisiga tegelemiseks rakendama erakorralisi meetmeid. Aga ma olen mures, et mõned meetmed lähevad liiga kaugele. Ja ma olen eriti mures olukorra pärast Ungaris," ütles von der Leyen neljapäeval Brüsselis pressikonverentsil. "Rakendatavad meetmed peavad olema kindlalt piiritletud, proportsionaalsed sellega, millega need peavad tegelema ja need ei tohi kesta määramatu aja. Ja neid peab regulaarselt üle vaatama," rõhutas von der Leyen.