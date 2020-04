Kuninganna Elizabeth II: meid saadab edu võitluses koroonaviirusega

"Meid saadab edu - ning see edu kuulub meist igaühele," ütles 93-aastane monarh Suurbritanniale ja endisi Briti kolooniaid ühendavale Rahvaste Ühendusele suunatud pöördumises.

"Me veel kohtume," lausus kuninganna Teise maailmasõja aegsele isiklikule kogemusele tuginedes, pöördudes inimeste poole, kes on kriisi tõttu sunnitud olema lahus oma pereliikmetest ja sõpradest.

Monarh ja tema 98-aastane abikaasa prints Philip on püsinud alates 19. märtsist karantiinis Windsori lossis.

Suurbritannias on pühapäeva seisuga viidud haiglaravile 47 806 patsienti ning registreeritud on 4934 surmajuhtu. Kuninganna poeg ja troonipärija prints Charles ning ka peaminister Boris Johnson on andnud positiivse COVID-19 proovi.

Kuninganna hoiatas, et olukord võib veel mõnda aega jätkuda, ent pandeemiat on võimalik alistada ühise jõupingutusega ning teadusliku koostööga.

Telepöördumise, mis on tema 68 valitsemisaasta jooksul olnud kriisiaegade neljas, salvestati Windsori lossis ühe operaatori osalusel.

Kuninganna tänas isiklikult Briti tervishoiusüsteemi (NHS) rindejoone personali, hooldustöötajaid ja teisi olulisi töötajaid, kes "ennastsalgavalt" täidavad hädavajalikke rolle. Ta tõstis esile ka kõiki, kes on sunnitud püsima kodudes, et vähendada NHS-ile osaks langenud tohutut koormat ning kutsus kaitsma vanureid ning teistesse haiguse riskigruppi kuuluvaid inimesi.

Ülekandes näidati ka arste ja õdesid, kullereid ning sõjaväelasi, kes aitasid püstitada Londonisse 4000 voodikohaga välihaiglat.

Kuninganna sõnul võivad inimesed nii Suurbritannias kui ka igal pool mujal maailmas tunda uhkust oma kogukondade vastuse üle pandeemiale. "Koos astume me vastu sellele haigusele ning ma tahan teile kinnitada, et kui me jääme ühtseks ning kindlaks, siis me saame sellest üle," lisas ta.

Kuninganna meenutas ka Teist maailmasõda ning oma esimest pöördumist 1940. aastal koos oma õe printsess Margaretiga, kui ta pakkus julgustust perekondadest lahutatud lastele. Õed saadeti toona Windsori lossi varju, kui Saksa õhujõud Londonit pommitasid.

Monarh viitas oma pühapäevases pöördumises ka sõjaaja tuntud lauljannale Vera Lynnile, kelle esitatud laul "We'll Meet Again" ("Me veel kohtume") muutus välismaal võitlevatele Briti vägedele ja teenistujatele, eemal oma armsatest ja lähedastest, omamoodi mitteametlikuks hümniks.

"Me peaksime leidma lohutust, et ehkki meil tuleb veel paljutki taluda, siis paremad päevad on ees: me saame taas kokku oma sõpradega, me saame taas kokku oma perekondadega, me kohtume taas," ütles ta.