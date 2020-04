"Kaubad on ka siin märtsis liikunud päris hästi, vähemalt siin meie sadamates. Kaubaäri käib hästi," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. "Esimene kvartal kokku on päris hea tulemus, aga märts üksi, ma võin öelda, et üllatvalt hea tulemus on ka märts. Kui ma eriti võrdlen eelmise aastaga."

Kalmu sõnul läheb hästi nii vedellasti, puistlasti kui ka veoautode segmendis.

"Eelmise aasta tasemel, kui mitte rohkem. See vastab tõele, et laevad, mis käivad, nende täituvus on kõrge rekkadega. Kaubavedu käib täie hooga ja ma ütlen, et see on väga positiivne. Kaubaveo, kaubanduse ja logistikaahelate toimimine on tegelikult majanduse vereringe. See on hea märk sellest, et toorainet tuuakse sisse ja ma ei tea kui palju eksporti siit on, aga kaubavahetus toimib hästi," rääkis Kalm.

"Mul on kontakti ka suuremate tootjatega. Suuremate ettevõtjatega siin, kes töötavad täiel tuuridel. Näiteks nagu ABB, või sellised suuremad tootjad. Nad on väga huvitatud sellest, et see kaubavahetus käiks. Eriti Soomega. Ja see õnneks käib," märkis Kalm. "Meie operaatorid on väga tublid. Pannud lisareise nüüd uuesti tagasi. Need laevad on hea täituvusega praegu kõik. Seda siis Vanasadamas, aga meil töötab ka Muuga ja Paldiski väga hästi."

Samas ei välista Kalm, et töötlevas tööstuses võib koroonaviirusesega seoses puhkenud majanduskriis teatava viitajaga mõju avaldada.

"Tavaliselt tal mingisugune viide võib sees olla. Me ju ei tea, mis mingisuguses töötlevas tööstuses juhtuma hakkab, teine, kolmas, neljas kvartal. Siin võib viide sees olla. Praegu me ei näe neid märke," rääkis Kalm.

Ka Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann ütles, et nende sadamas veel märtsis läks hästi ja kaubavahetuse ärakukkumist märgata ei olnud.

Ka laevafirma Tallink reedel avaldatud andmed näitavad, et märtsi kaubavahetus oli tugev. Kui reisijate arv kukkus aastases võrdluses ligi 60 protsenti, siis kaubavahetus kasvas ligi kaheksa protsenti. Seejuures Soome-Rootsi kaubavahetus langes 11 protsenti, Läti-Rootsi, 49 protsenti ja Eesti Rootsi 0,4 protsenti, kuid Eesti-Soome kasvas aastases võrdluses 20 protsenti.