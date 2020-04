Eesti Post soovib tõsta postisaadetiste hinda kolmandiku võrra

Konkurentsiametiga kooskõlastatud ettepaneku järgi tõuseks riigisiseste ja rahvusvaheliste standardkirjade hind 36 protsenti. Rahvusvahelise maksikirja keskmiseks tõusuks oleks kuni 500-grammise saadetise puhul samuti 36 protsenti, 500-grammise kuni kilogrammise saadetise puhul 30 protsenti ning kilogrammise kuni kahekilogrammise saadetise puhul 13,8 protsenti.

Rahvusvaheliste tähtsaadetistena edastatavate postipakkide taskukohaste tasude tõus on eelnõu järgi 11 protsenti. Riigisisese postipaki tähtsaadetisena saatmine aga kallineks keskmiselt 36 protsenti.

Muudetakse ka kirjade kohalejõudmise kiiruse tasusid. Luuakse kaks varianti – ühepäevane ja kolmepäevane kohalejõudmine. Arusaadavalt on ühepäevane variant kallim.

Muudatused puudutavad ka postipakkide kaaluvahemikke. Näiteks kui seni kehtib saadetisele kaaluga 2 kuni 20 kilogrammi 18 kaaluvahemikku, siis ettepaneku järgi jääks neid alles neli.

Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel sõnul on kulud nelja aastaga viivõrd palju kasvanud, et hindu tuleb tõsta.

"Universaalse postiteenuse hind on olnud muutmata üle nelja aasta. Samas on selle aja jooksul pidevalt suurenenud postiteenuse osutamisega seotud sisendkulud, näiteks palga- ja kütusekulud, mis moodustavad ligikaudu 80 protsenti meie püsikuludest," ütles ta ERR-ile.

Arumeel märkis, et hinnamuutus aitaks ka küsida õiglasemat hinda teistelt riikidelt, sealt sisenevate saadetiste eest, ning tõsta postitöötajate palka.

Hindade tõstmise eelnõu on praegu ministeeriumites kooskõlastusringil. Määruse muutmise peab kinnitama majandus- ja kommunikatsiooniminister.

Eesti Posti hinnangul oleks vaja määrus uute hindadega jõustada hiljemalt 30. aprilliks, sest see tagab, et teiste riikide postifirmad tasuksid Eesti Postile lõppmaksed alates 2021. aastast juba uue hinnakirja alusel. See tähendaks, et järgmisel aastal tõuseks Eesti Posti välismaalt saadav tulu 2,1 miljoni euro võrra. Kui määrus jõustada hiljem, jääks see tulu 2022. aastasse, hoiatas Eesti Post.

Millal ja kui palju lõplikult hindu tõstetakse, saab kindlalt öelda siis, kui kooskõlastusring on lõpule jõudnud, öeldi ERR-ile Eesti Postist.

Konkurentsiamet leidis, et uute hindadega on universaalse postiteenuse mõistlik hinnatase tagatud.

Postiseaduse kohaselt tuleb universaalse postiteenuse (UPT) teenuseid ehk kirjade ja postipakkide edastamist osutada taskukohase tasu eest. Viimati muudeti tasusid 2016. aasta 1. jaanuaril.