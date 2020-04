"Peaminister viidi täna õhtul intensiivravilt tagasi palatisse, kus teda jälgitakse tema esimeses paranemisfaasis pidevalt," vahendas Reuters pressiesindaja sõnu.

Johnson viibis neli päeva intensiivravil, kuid neljapäeva päeval kinnitas tema pressiesindaja, et peaministri tervis paraneb.

"Peaministril oli hea öö ja ta paraneb St Thomase intensiivravipalatis," ütles pressiesindaja päeval varem ja lisas, et valitsusjuhi meeleolu on hea, kuid tööd ta ei tee.

Kultuuriminister Oliver Dowden ütles varem BBC-le, et Johnsoni seisund on stabiilne, ta juba istub ja räägib haiglatöötajatega juttu.

Johnson on nimekaim koroonaviirusse nakatunud riigijuht ja peaministri toimetamine intensiivravile riikliku eriolukorra ajal on moodsal ajal enneolematu.

Kuigi Johnsoni tervis on Ühendkuningriigis paljuski tähelepanu keskmes, tuntakse muret ka üldise nakatunute arvu pärast.

Suurbritannias on koroonaviirus tuvastatud rohkem kui 60 000 inimesel. Kolmapäeval registreeriti rekordarv surmajuhtumeid – 938. Ühtekokku on viiruse tagajärjel surnud üle 7000 inimese.

Riigi valitsus, mida juhib ajutiselt välisminister Dominic Raab, arutab 23. märtsil kehtestatud rangete sotsiaalse distantsi meetmete pikendamist.

Ministrid on toonitanud, et pikendamise kohta ei tehta teadet enne praeguse eriolukorra perioodi lõppu esmaspäeval.

"Te ei peaks ootama piirangute kohta otsust täna," ütles Dowden.

Küsimusele kas Briti valitsus annab politseile karantiini ajal lisavolitusi, vastas Downing Streeti pressiesindaja: "Praegu keskendume selle tagamisele, et juba kehtestatud meetmeid korralikult järgitaks."

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon ütles neljapäeval, et piirangud kehtivad tõenäoliselt veel mitu nädalat ja pole võimalust, et need lähipäevadel kaoks.

Ministrid manitsesid rahvast hoidma sotsiaalset distantsi ka lihavõtte nädalavahetusel, mil on oodata sooja ilma.

"Me peame püsima kodus ja põhjus, miks me peame kodus püsima, on NHS-i (riigi tervishoiusüsteemi) kaitsmine ja elude päästmine," ütles Dowden.