Saksamaa lükkas tagasi euroala ühiste võlakirjade idee

Merkel kinnitas, et Saksamaa on valmis toetama teistsuguseid lahendusi, et aidata koroonaviiruses vaevlevaid riike, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaal on koroonaviirus levinud aeglaselt ning suhtlusvahemaa hoidmine on andnud tulemust, kiitis kantsler Merkel.

Saksamaal on praegu tuvastatud 65 000 nakatunut, neist ligi 4900 on raskemas seisus. Tervenenuks on tunnistatud 46 000 inimest.

"Saksamaa rahvas, tema kodanikud on panustanud sellesse arengusse oma hillitsetud käitumisega ja tahan teid tänada selle eest. Kui aga oleme munadepüha ajal hooletud ja proovime luua lähedast kontakti teistega, et tähistada suuremates rühmades, siis võime ohustada oma ühispingutuste esimesi vilju," rääkis Saksamaa terviseminister Jens Spahn.