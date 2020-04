Uue koroonaviiruse leviku tõkestamisel paljudest riikidest tunduvalt leebemad reeglid kehtestanud Rootsi valitsus teatas reedel, et asub senisest märksa suuremas mahus tegema COVID-19 teste.

Teste hakatakse senisest enam tegema järkjärguliselt lähinädalatel ning prioriteediks on olulisemate ametite täitjaid, nagu politseinikud ja päästetöötajad, lisaks tõsiste sümptomitega haiged ja tervishoiutöötajad, kes on juba eelisjärjekorras, et nad saaksid pärast sümptomite ilmnemist võimalikult kiiresti tööle naasta.

"Me räägime siin testidest ja analüüsidest suurusjärgus 50 000, võib-olla isegi kuni 100 000 nädalas," ütles tervishoiuminister Lena Hallengren ajakirjanikele.

Seni on Rootsis kokku võetud umbes 75 000 proovi, lisas ta.

Eestis, mille rahvaarv on Rootsi omast ligi kaheksa korda väiksem, on reedese seisuga tehtud 37 600 koroonatesti.

Rootsi tervishoiuameti kohaselt on üle vaadatud kogu testimise ahel ning uute lülidena võetakse kasutusele näiteks tööandjad, kes koguvad proove koju kaasa võetavate testidega, ning erafirmad, kes aitavad analüüse teha.

Rootsi ei ole kehtestanud rangeid reegleid nagu on teinud enamik Euroopa riikidest, selle asemel on kutsutud inimesi vastutustundlikult käituma ning järgima ametnike soovitusi.

Valitsus keelustas enam kui 50 inimesega avalikud kogunemised ning on keelanud hooldekodude külastamise.

Viimastel andmetel on Rootsis kinnitust saanud koroonaviiruse 13 216 nakkus- ja 1400 surmajuhtumit.