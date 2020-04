Teisipäeval saab nii vihma, lörtsi kui ka tuult

Öösel liigub saartelt lörtsi- ja lumesadu mandrile, rannikul tuleb ka vihma. Sisemaal ulatub edela- ja läänetuul iiliti 12, Lääne-Eesti rannikul lääne- ja loodetuul 15 kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Hommik on lume- ja lörtsisajuga. Ida-Eestis puhub mõõdukas tuul edelast ja läänest, läänes on lääne- ja loodetuul tugev. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Päev on lörtsi- ja vihmasajuga, õhtu poole jääb sadu lääne poolt harvemaks. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning ulatub iiliti kuni 14, Lääne-Eesti rannikul 15 kuni 20 meetrini sekundis, õhtu poole nõrgeneb. Sooja on 2 kuni 5 kraadi.

Kolmapäeval levib saartelt üle mandri järgmine sajuala: sajab lörtsi ja vihma, mandril esialgu ka lund. Öösel on sisealadel külma kuni kolm kraadi, saartel ja läänerannikul on mõni kraad sooja, päev toob sooja 3 kuni 9 kraadi.

Neljapäeval jääme väga ägeda pöörise vahetusse lähedusse, samas jõuab Eesti kohale soojem õhk. Lörtsi- ja vihmahood liiguvad kiiresti läänest itta ning tuul tõuseb üle maa tormiks. Öine õhutemperatuur on sisemaal null kraadi ümber, saartel on samal ajal sooja kuni viis kraadi. Päevamaksimumid tõusevad 3 kuni 10 kraadini.