Vandeadvokaat: ligipääsu avalikule kohtupidamisele peaks piirama vaid erandkorras

Harju maakohtu otsus mitte lubada avalikkusel tutvuda Mati Alaveri kohtuasja toimikuga on vaid üks näide sellest, kuidas viimasel aastal on kohus piiranud ligipääsu avalikule kohtupidamisele. Eksperdid ütlevad, et igasugused piirangud peaks olema erandlikud ja kui Alaveri asjas nähakse, et otsus on põhjendatud, siis suurte kohtuasjade jooksva kajastamise keelamist hakkab riigikohus alles arutama.

Kui Mati Alaveri kohtuasjas lähtuti kohtutoimiku avalikkusele sulgemisel tunnistajate delikaatsetest andmetest ning viidati rahvusvahelisele uurimisele, siis näiteks Tallinna Sadama protsessi ei ole lubatud jooksvalt kajastada õigusemõistmise huvides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selliseid näiteid on veel ja need panevad küsima, kas õigusemõistmise avalikkuse põhimõte on ohus. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et avalik kohtupidamine on demokraatliku õigusriigi osa ja juurdepääsu piiramine peaks olema erand.

"Erandeid kipub viimasel ajal olema väga palju. Mina pooldan alati avatud protsessi, välja arvatud siis, kui on tõesti väga kaalukad põhjused, miks menetlust kinniseks kuulutada," rääkis Keres.

Riigi peaprokuröri asendaja Lavly Perling ütles, et kohtupidamise ja materjalide sulgemisel tuleb lähtuda seadusest - kaitsta nii inimesi kui ka saladusi ja tagada õiglane kohtupidamine, ent ära ei tohi unustada, et ka ühiskonnal on õigus teada.

Perling usub, et ühiskondlik diskussioon sel teemal oleks väga hea.

"Ma usun, et on väga oluline leida selline tasakaalupunkt, kus mõlemad huvid - õigusemõistmine ja avalikkuse põhimõte - ühiskonnas oleks tagatud," rääkis Perling.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Paavo Randma märgibki, et kohtupidamise jooksvat kajastamist puudutavaid Harju maakohtu otsuseid riigikohus juba arutab.

"See säte, mille alusel on käesoleval juhtumil kohtuistungid kuulutatud n-ö kinniseks, on selle sätte esmakordne rakendamine praktikas. Me alles vaidleme seda küsimust läbi. Väga ennatlikke järeldusi nendest Harju maakohtu lahenditest ma veel ei teeks," ütles Randma.

Samas, Alaveri kohtutoimiku avaldamata jätmise kohta ütles Randma, et kuivõrd paralleelselt käib samas asjas uurimine välisriikides, siis soov seda mitte kahjustada on maakohtult arvestatav argument.

Justiitsminister Raivo Aeg tõdes "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Eestis siiski massiliselt ei ole hakatud kohtupidamise avalikkust piirama. Tema hinnangul hindavad kohtud adekvaatselt neid asjaolusid, kas kohtupidamine võib olla avalikk või tuleks seda piirata.