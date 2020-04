Reklaam viitas, kuidas erakond toetab erinevaid valdkondasid Eesti majanduses, kasutades selleks äsja vastu võetud lisaeelarvet.

Valitsuse pressikonverentsil toonitas peaminister Ratas, et selline reklaam on kriisi ajal kohatu ning ta on palunud selle maha võtta.

"Ma ei oska teile vastata täna, kas see leht on kellelegi läinud postkasti või ei ole. Kui see on müügis, tuleb see loomulikult ära korjata," ütles Ratas.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles ERR-ile, et kuigi ajaleht Kesknädal on mõeldud ka käest kätte jagamiseks, siis seda tiraaži ei jagata.

Korb tõdes aga, et tellijate postkastidesse on uus tüli tekitanud reklaamiga Kesknädal juba jõudnud.

Sotsiaalmeedias levinud reklaami Korbi sõnul ei tellitud, postituse mõte oli anda hoopis inimestele märku, et uus leht on välja tulnud. Õnnetu reklaam oli tema sõnul lihtsalt pildile jäänud.