Tõnis Saarts: kriisi edenedes on valitsusesisene konflikt paratamatu

Kui kriisi praeguses, akuutses faasis võib tunduda, et Keskerakonna ja EKRE juhid mõistavad üksteist justkui poolelt sõnalt ning on ühe asja eest väljas, siis kriisi edenedes ei pruugi see nii jääda. Mõlemal erakonnal on tegelikult üsna erinevad kriisinarratiivid ning lahknev visioon kriisijärgsest Eestist, leiab Tõnis Saarts Vikerraadio päevakommentaaris.