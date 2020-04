Nakatumiskordaja näitab aeglast, kuid kindlat haiguse taandumist Eestis

Eestis on koroonaviiruse nakatumiskordaja olnud juba paar nädalat alla ühe, mis näitab, et puhang taandub aeglaselt, kuid kindlalt.

Peaminister Jüri Ratas ütles reede õhtul välja, et koroonaviiruse levik on näidanud Eestis piisavalt kaua taandumise märke ja aeg on hakata arutama eriolukorra leevendamismeetmeid.

"Aktuaalne kaamera. Nädal" vaataski, milline meie olukord pühapäeva õhtu seisuga on.

Viimase ööpäevaga diagnoositi Eestis 16 COVID-19 juhtumit. Suri kaks inimest. Kui laupäeval oli uutes juhtumites väike hüpe, siis pühapäevaks on positiivseid teste taas vähem.

Kokku on koroonadiagnoosi Eestis saanud 1528 inimest. 40 neist on surnud.

Haiglaravil viibib praegu 125 inimest, neist on juhitaval hingamisel kümme.

Just need näitajad, koos igapäevaste uute kinnitatud nakatumisjuhtumite ja surmade arvuga, on piirangute leevendamisel otsustavaks.

Teine väga tähtis näitaja on nakatumiskordaja ehk see, kui palju üks nakatunu teisi nakatab. Kui see on üle ühe, siis on haiguspuhang tõusul, kui aga ühest väiksem, siis taandumas. Mida enam on nakatumiskordaja ühest suurem, seda plahvatuslikum on puhang, ja mida enam alla ühe, seda kiiremini haigus taandub.

Nakatumiskordaja arvutamine sõltub paljudest muutuvatest oludest, mistõttu on see teadlaste väljaarvutatud näitaja mõnevõrra hinnanguline.

Kui haigus Eestisse alles jõudis, oli nakatumiskordaja hinnanguliselt peaaegu 2,5. Kordaja hakkas siis kahanema, ent oli siiski kõvasti üle ühe.

Esimest korda jõudis nakatumiskordaja ühest allapoole 6. aprilliks. Viiruspuhangu selgroog sai murtud. Nüüdseks on see näitaja juba nädal aega 0,81 juures püsinud. See tähendab küllalt aeglast, ent siiski kindlat haiguse taandumist Eestis.