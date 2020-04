Helme koroonapandeemiast: ma ei võtnud seda algul nii tõsiselt

Siseminister Mart Helme tunnistas ETV "Esimese stuudio" saates, et ta ei võtnud koroonaviirust puhangu alguses nii tõsiselt, kui see tagantjäreletarkusena väärinuks.

Helme ütles saatejuht Andres Kuusele, et ta omast arust ei naeruvääristanud maailma reaktsioone koroonaviiruse levikule, kui ütles 27. veebruaril, et tema lapsepõlves raviti selliseid külmetushaigusi hanerasva ja villaste sokkidega, kuid möönis, et ta ei võtnud seda ka nii tõsiselt, kui ilmselt pidanuks.

"Ma ei arva, et ma naeruvääristasin, aga tunnistan: ma ei võtnud seda algul nii tõsiselt. Võtsin ka algul umbes nii, et see on üks gripi muteerunud vorme. Mis seal ikka, üle elatud neid grippe elu jooksul küllalt!" kommenteeris Helme, lisades: "Tagantjäreletarkus on täppsiteadus!"

Ta tunnustas Saare maavanem Madis Kallast selle eest, et ta otsustas ametist tagasi astuda.

"Eks see on tema sisetunnetus. Kui me vaatame seda, et Eestis surnud inimestest on pooled olnud seotud Saaremaaga, on tal ilmselt üsna mõru meel ja ta tahaks näidata, et ta ei vaata kalasilmadega seda kõike pealt," ütles Helme.

Ta ei välistanud, et rahvusvahelise võrkpallivõistluse korraldamine Saaremaal ajal, kui otsus avalikkuses juba kõvasti kriitikat sai, oli korraldatud võrkpalliliidu presidendist Hanno Pevkuri kui endise siseministri telefoniõigust ära kasutades, saades oma mõjuvõimuga kätte vajaliku loa terviseametist. Seetõttu tahab ta otsuse sündimises selgusele jõuda, et õhk puhtaks saaks.

Eriolukord pikeneb kindlasti

Helme kinnitas ka, et eriolukorda pikendatakse kindlasti aprilli lõpust edasi. Ta möönis, et ühiskonnas on tekkinud sellest arusaamisega teatav dissonants olukorras, kus peaminister on öelnud, et võime hakata arutama teatud leevenduste tegemist, kuid tema sõnul võivadki need kaks asja käia käsikäes.

"See ei tähenda, et eriolukorda ei pikendata," toontias ta, lisades, et pikendama peaks sisuliselt kõiki praegu kehtivaid erimeetmeid.

Nendele, kes viitavad, et teistes riikides juba leevendatakse piiranguid, miks Eestis ei leevendata, vastas Helme, et nendes riikides on piirangud ka Eestist karmimad olnud.

Tema hinnangul on mõistlik ära kannatada, et haiguse perspektiiv selgelt suuna allapoole võtaks ning seejärel võib hakata järk-järgult meetmeid leevendama. .Kui seda teha juba maikuus, on aga tõenäoline, et haiguse levik taas laieneb ning meetmeid peab taas karmistama hakkama, mis on palju halvem variant.

"Pigem kannatame mõned nädalad või kuu kauem, et sellist tagsilööki ei tuleks," leidis ta, tuues näiteks Singapuri. Lõuna-Korea ja Leedu, kus ongi tagasilöögid juba toimunud.

Ministriga mindi alt

Mart Helme tõdes, et Kaimar Karu isikuga läks erakond alt, kui selgus, et tegemist on liberaaliga, kes jättis jaanuaris siseministeeriumis Helme algatatud välismaalaste seaduse eelnõu kooskõlastamata.

"See oli minu jaoks külm dušš ja tegin järelduse, et siin meil ilmselt pole võimalik mõttekaaslusel koostööd leida," kommenteeris ta.

Ta tunnistas, et Karu pandi ministriks ühe EKRE liikme soovituse peale.

"Aga nagu oleme näinud, sõprade soovitusega võib tihtipeale alt minna," ütles Helme.