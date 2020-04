TÜK-i plaanilistele vastuvõttudele saavad esmalt need, kelle aeg eriolukorras tühistati

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse järgi hakati alates teisipäevast haiglates järk-järgult taastama plaanilist ravi. Tartu ülikooli kliinikumis kutsutakse vastuvõtule esmajärjekorras need, kellel eriolukorra tõttu arstile minek ära jäi.

Praegu Tartus veel arsti vastuvõtule ise registreerida ei saa. Vastuvõtule saab vaid kliinikumi kutsel. Esmajärjekorras helistatakse läbi patsiendid, kellel eriolukorra tõttu on vastuvõtud ära jäänud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kliinikum tegi riskihinnangu, et selgitada, millises järjekorras ravi avada. Kõigepealt alustatakse laste- ja nahahaigustega.

"Iga patsient, kes meile tuleb, saab kirurgilise maski ette. Me teeme riskihindamise juba uksel, patsient peab varuma kannatust selleks natukene. Hea on kohale tulla kokkulepitud ajal, mitte väga palju varem ja lihtsalt kannatust varuda, sest sisenemine haiglasse võtab täna mõningase aja," selgitas kliinikumi juhatuse esimehe asetäitja Marek Seer.

Nendel patsientidel, kellel peaks aga praegu haigla vastuvõtu järele vajadus tekkima, peavad esmajärjekorras pöörduma oma perearsti poole.

"Perearst hindab seisundi ja vajaduse, mis hetkel ta peab jõudma eriarstile. Siin meil on tihe koostöö perearstidega ja tõenäoliselt need läbivad ka eelnevalt e-konsultatsiooni ning see vajadus selgitatakse välja. Ja jällegi antakse personaalne tagasiside, veel enne, kui ei ole avatud vabaregistreerimist," rääkis Seer.

Kuigi plaanilise ravi tulevik on jätkuvalt segane, hindas Seer, et tavaolukord saab jätkuda, kui peaks kasutusele tulema toimiv vaktsiin.