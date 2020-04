Ida-Virumaal on aina rohkem venekeelsete perede lapsi hakanud käima eestikeelsetes koolides, kus paljud neist vajavad koolis edasi jõudmiseks õpetajate eritähelepanu. Õppekvaliteedi tagamiseks palus Ida-Virumaa koolijuhtide ühendus eelmise aasta novembris haridus- ja teadusministeeriumile saadetud kirjas tuge, sest omavahendite arvelt ei suuda koolid lisaõpet tagada.

Haridus- ja teadusministeerium on teinud ministeeriumisisese töörühma, arutamaks muukeelsete laste õpingute aitamist eestikeelsetes koolides. Ministeeriumi hariduskorralduse osakonna juhataja Ingar Dubolazovi sõnul on eesmärgiks võetud, et 31. maiks esitab töörühm ministrile oma ettepanekud, mis tuginevad ekspertide ja praktikute soovitustele.

Ühe võimalusena kaalutakse Ingar Dubolazovi sõnul seda, et programm "+1 õpetaja" käivituks sügisest lisaks vene koolidele ka eesti koolides. Ehk siis saaks vene kodukeelega lastele anda eestikeelses tunnis tuge.

Ida-Virumaa koolijuhtide ühenduse juhatuse liikme, Kohtla-Järve Järve kooli direktori Anne Endjärve sõnul oleks programmi "+1 õpetaja" rakendamisest palju abi. "See võimaldaks õpetajat tunnis kasutada nii, et tunnis oleks igal lapsel võimalik saada õpetajalt suuremat tähelepanu ja vajaduse korral saaks mobiililselt jagada klassi kaheks. Et lapsed saaksid suhelda koos, kuid vajadusel saaksime kiiresti ja pidevalt aidata järele lapsi, kellel on keeles, sõnavaras või mõistetes mingid puudujäägid."

Ministreeriumi hariduskorralduse osakonna juhataja Ingar Dubolazov toonitas, et ära ei tohi unustada asjaolu, et kõige olulisem on õppeprotsessis ikkagi õpilane. "Me räägime hästi tihti õpetajatest, me räägime tihti lastevanematest, aga oluline on see, et laps ei kaoks meil haridussüsteemis selles mõttes ära, et keeleoskus on talle takistuseks õppes sisulises edenemises. Oluline on see, et see laps oleks oma arengus toetatud, see on see, mille nimel me töötame. Oluline on anda kõikidele lastele võrdsed võimalused."

Lisaks arutati tänasel veebikohtumisel seda, missuguseid meetodeid oleks kõige parem kasutada nende õpetajate koolitamisel, kes peavad seisma klassi ees, kus osa lapsi vajab keeleabi.