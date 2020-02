Haridusministeerium palus koolijuhtidelt vabandust

Ida-Viru koolijuhtide ühendus ja Eesti koolijuhtide ühenduse said kolmapäeval teadus- ja haridusministeeriumilt vastuse murekirjale, mille nad olid saatnud ligemale kolm kuud tagasi, eelmise aasta 18. novembril. Kirja teemaks oli see, et Ida-Virumaa eestikeelsed koolid on keerulises olukorras, kuna aina rohkem tuleb eesti koolidesse vene peredest pärit lapsi, kes vajavad koolis edasijõudmiseks erituge.

"Kena on, et kirjas vabandakse, et nad vastusega viivitanud on, aga mingit lahendust seal pole. Vastus on stiilis, et otsime lahendust, detailselt kommenteerida ei saa jms, ehk siis praegu on kõik nii, nagu on, ja vaatame, mis tulevikus saab. Ei saa öelda, et see vastus rahuldab koolijuhte, kes peavad selle probleemiga päevast päeva tegelema ja on seda vähemalt Ida-Virumaal teinud juba aastaid. Koolijuhid rõõmustaks, kui nad saaksid sellise sõnumi, kus oleks haridus- ja teadusministeeriumi konkreetne plaan," ütles Ida-Viru koolijuhtide ühenduse ja Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse liikmena 18. novembril haridusministrile saadetud kirja allkirjastanud Heidi Uustalu.

Kirjas toonitatakse, et olemasoleva koolikeele probleemi lahenduseks on loodud töörühm, kelle eesmärk on pakkuda lahendused käesoleva õppeaasta lõpuks.

Vastus Ida-Viru koolijuhtide ühendusele ja Eesti koolijuhtide ühendusele

Austatud koolijuhid!

Kahetsusväärsel kombel on meie vastavateemaline mõttevahetus kirjalikul kujul jäänud meie tõttu passiivseks. Oleme meediale korduvalt põhjendatud, et tõlgendasime kohtumissoovi ilmselt teisiti kui teie. Olgu siinkohal edastatud seetõttu ka meie vabandussõnad. Kirjavahetuse või kohtumiste graafiku analüüsimisest olulisem on siiski teema sisuline lahendamine.

Ülevaade mitte-eesti kodukeelega laste keeleõppe senisest toetamisest ning ettepanekud tuleviku suhtes on üks oluline tööülesanne Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020. aasta tööplaanis. Ministeerium on loonud selleks töörühma, et erinevad võimalused läbi töötada, sest lisaks Ida-Virumaale on ministeerium saanud samasisulisi muresignaale ka mujalt: Viljandimaalt, Järvamaalt jne. Eesmärk on see, et hiljemalt õppeaasta lõpuks sünniks konkreetne plaan, kuidas tuge vajavaid õpilasi süsteemselt aidata ja millist muukeelsete laste õppe toetusmudelit ellu viia.

Sellest tulenevalt ei saa me veel täna olla teemat kommenteerides piisavalt detailsed, kuid kinnitame, et oleme orienteeritud terviklikele lahendustele. Kahtlemata on muukeelsete laste toetamisega seonduvad küsimused Eesti eri paigus erineva iseloomuga. Kindel on aga see, et oleme Teie mõtete eest tänulikud – olgu need siis esitatud kirjalikul moel või ka suuliselt. Nagu oleme korduvalt viidanud, oleme loomulikult valmis leidma täiendava kohtumisaja – parimad lahendused sünnivad ikka koostöös.

Lugupidamisega

Kristi Vinter-Nemvalts

üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler