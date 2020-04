Soomes hakatakse trahvima mõttetut paarutamist teedel

Autod, mootorrattad, mopeedid ja ATV-d on mõeldud inimeste ja kaupade ühest kohast teise liigutamiseks või töö tegemiseks. Lihtsalt oma lõbuks ringi sõitmine, väljakutsuvalt mürarikas gaasiandmine või lärmakas autostereo kuulamine on kõik uue seadusepügala kohaselt ebavajalik või häiriv tegevus, mis on keelatud ja kuulub trahvimisele.

Kui seni oli selline häiriv tegevus keelatud ainult asulates, siis edapidi hakkavad piirangud kehtima kogu riigis, kirjutab rahvusringhääling Yle.

Ebavajaliku ringisõitmise kindlakstegemine jääb politseile. "Sellisele sõitmisele on iseloomulik, et sa ei lähe kuhugi, vaid veedad lihtsalt sõites aega, läbides samu tänavaid aeglaselt ja üha uuest," rääkis Soome politseikõrgkooli õppejõud, liiklushariduse ülemkomissar Tuomo Katajisto.

Näiteks on tema sõnul korduv politseipostist möödasõitmine kinnitus sellisest rikkumisest. Tavaliselt oleks limiidiks kolm möödumist.

"Põhiseadus tagab küll liikumisvabaduse, aga samaga on kaitstud ka inimeste õigus rahule ja mittehäirimisele," rõhutas Katajisto.

Häiriv on ka liikumine väga valju müra saatel. Kui Saksamaal võib politsei liiglärmaka sõiduki peatada ning koha peal mõõta, kas selle summutist väljuv heli ületab tehnilises passis lubatu - ja kui ületab, jääb sõit sealsamas katki -, siis Soomes jääb see aga politseinikele subjektiivselt hinnata. Nad peavad juhtumipõhiselt määrama, kas kiirendamine, ägedam gaasiandmine või valjult muusikakuulamine on häiriv tegevus.

"Mõned vahetavad oma sõidukil summuti, et see teeks sportlikumat häält. Samas võib aga ka ilma selleta vaikses elurajoonis sõitmine sealsetele elanikele häiriv tunduda," tõdes Katajisto.

Soome politseiinspektor Konsta Arvelin lisas, et uute seadusepunktide eesmärgiks on kaitsta ka keskkonda, mis on samuti põhiseaduses sätestatud. Politsei võtab arvesse ka ebavajalikke suitsugaase ja müra, kui teeb otsuse häiriva sõitmise kohta, märkis ta.

Juunis hakkab politsei väiksemate rikkumiste korral veel ainult hoiatusi tegema, kuid üldiselt on trahvid ebavajaliku või häiriva sõidu eest 100 eurot. Nii näiteks saab lärmakas kiirendamine valgusfoori tagant olema üsna kulukas ettevõtmine, isegi kui kiirustad tööle, märgib Yle. Samuti on teada, et paljud selle seaduse rikkujad paistavad silma ka muude rumalustega, millega soovivad tähelepanu võita, lisati samas.