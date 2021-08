Riia hakkab tegelema liikluses ülemäärase müra põhjustajatega

"Linnatänavate kohta on koostatud mürakaardid, aga need näitavad üldpilti, mis kajastab kõiki müra allikaid - raudteed, tööstusettevõtteid ja muud sellist. Aga siin me räägime konkreetselt sellest, kuidas mootorrattad tekivada enamuse mürast, kui palju seda on ja kas seda saab piirata," vahendas Läti rahvusringhääling transpordiministeeriumi teetaristu osakonna direktori Talivaldis Vectirans ütlusi Läti Televisoonile. Ta selgitas, et võimud saavad linnaelanikelt pidevalt kaebusi ülemäärase müra kohta, kuid, et probleemiga tegeleda, oleks vaja täpsemalt selgeks teha, mis on lärmi allikad.

Müratekitajate täpsemaks väljaselgitamiseks ning mürareostuse vähendamiseks plaanib linn käivitada aasta lõpuks jälgimissüsteemi.

"Linnaelanikel on ükskõik, kas lärmi tekitab väike roller, auto, milles mängib vali muusika või mootorratas. Kui inimeste uni on häiritud, siis nad tahavad, et selle probleemiga tegeldaks. Mina sooviksin, et ülemäärase müra põhjustajatega asuks riigipolitsei kõrval tegelema ka munitsipaalpolitsei," ütles Riia linnapea Martinš Stakis.

Tema kinnitusel on linnavõimud saanud suve jooksul kümneid kaebusi ülemäärase lärmi kohta.

Lätis saab liiga lärmaka sõiduki avastada kahte moodi: tehnilisel ülevaatusel või tänavareidide käigus. Politseinikel on õigus lärmakas sõiduk tänaval kinni pidada ning teeohutusameti (CSDD) töötajad saavad kontrollida selle mürataset.

CSDD avastas möödunud aastal korraldatud tänavakontrollide käigus normist kõrgema mürataseme 175 mootorrattal, mis moodustab 1,3 protsenti kõigist registreeritud mootorratastest.