Soome on muutumas kasutatud autode kalmistuks

Soomes kasvab kasutatud autode müük ning koroonakriisiga on selline suundumus veelgi hoogustunud, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat (HS).

Käesoleva aasta lõpuks müüakse praeguse prognoosi kohaselt Soomes 91 000 uut autot võrrelduna 114 000-ga eelmisel aastal. Samas rahvaarvult kaks korda suuremas Rootsis müüakse uusi autosid kolm korda rohkem, märgib leht.

Küll aga läheb Soomes hästi kasutatud autode müüjatel. Hoolimata koroonakriisiga kaasnenud kukkumisest tänavu kevadel prognoositakse lõppeva aasta kasutatud autode müügi kogumahuks rohkem kui 600 000 sõidukit, mis on eelmise aastaga võrreldes sama kogus.

Samuti on kasutatud autode import välismaalt jõudnud peaaegu eelmise aasta tasemele, ehkki koroonapandeemia on teinud sellise kaubanduse keerulisemaks.

Kokku tuuakse Soome umbes 45 000 kasutatud autot aastas, mis moodustab tänavu seega ligi poole uute autode müügimahust.

Samuti näitavad paremaid majandustulemusi kasutatud autode müügiga tegelevad ettevõtted, selgub Soome automüügiettevõtete liidu (AKL) ülevaatest, mis kolmapäeval avaldati.

Ettevõtte Delta Auto tegevjuht Helena Sauramo ütles kolmapäeval veebi teel peetud Soome autoettevõtete aastakongressil, et Soome kohta kasutatakse terminit "vanade autode surnuaed". "Ma ei arva, et see oleks täiesti vale," leidis Sauramo.

Tema sõnul on tüüpiline välismaalt toodud kasutatud auto kaheksa aastat vana suure diiselmootoriga sõiduk.

Soome sõiduautode keskmine vanus oli eelmisel aastal 12,2 aastat, 2000. aastal oli see veel 10,3 ning 1990. aastal 7,4 aastat, selgub HS avaldatud graafikust.

"See ei ole tee, mida mööda saab lõputult minna," tõdes Sauramo.

Euroopa Liidu statistika kohaselt on autopargi keskmine vanus Soomest veelgi kõrgem Ida-ja Lõuna-Euroopa riikides, kuid mitte Põhja- ega Lääne-Euroopas.

Soome automüüjate aastakongressil esinenud ettevõtte Alma Talent Information Services analüütik Risto Pitkänen tõi esile kolm põhjust, miks uute autode müük Soomes jääb nii palju alla naaberriigile Rootsile. Tema hinnangul edestab Rootsi majanduskasv ja jõukus tugevalt Soomet, rootslased kasutavad rohkem autoliisingut ning kolmandaks on Rootsis uute autode ostmiseks soodsam maksusüsteem.

Vajadust muuta Soome senist autode ning üldse transpordi maksustamist rõhutas ka foorumil esinenud rahandusminister Matti Vanhanen, kuid ta lisas, et see nõuab ühiskonnas laiapõhjalist diskussiooni ning pikka ettevalmistust.