Neljapäev on päikeseline

Neljapäeval ja reedel on ilm kuiv ja soe, nädalavahetus on sajusem.

Neljapäeva öö hakul liigub üle Eesti pilvekiht, aga sadu sellest ilmselt ei tule. Pärast keskööd taevas selgineb. Lääne- ja loodetuule puhangud ulatuvad 10 kuni 11, Virumaa rannikul kuni 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on kõleda loodetuulega ja enamasti selge taevaga. Õhutemperatuur on 5 kuni 8 kraadi.

Päeval on päikest, aga ka pilverünki. Mõni üksik võib ka üürikese sajuhoo anda. Loode- ja läänetuul on tuntav, 15 meetrini sekundis ulatuvad puhangud on eelkõige läänerannikul ja Soome lahe ääres. Õhusooja on rannikul 7 kuni 8, sisemaal kuni 13 kraadi.

Reede on jaheda ööga, päev on leebem ja näitab ka päikest. Laupäeval nihkub üle mere madalrõhkkonna serv, mis toob sooja ja päevaks ka vihmahooge. Pühapäeval jõuab tihedam vihm, aga on soe, Eesti idatiivas suisa kuni 19 kraadi. Esmaspäev toob järsu pöörde jahedusele.