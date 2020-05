Maskikandmisest keeldunud Trump külastab maskitehast

Lahkudes Washingtonist Arizona osariigis Phoenixis asuva Honeywelli tehase suunas pakkus Trump, et võib maski kanda. Kuid ainult kohases keskkonnas, lisas ta vastumeelselt.

Väljasõit on osa Trumpi uuest katsest julgustada majanduse taasavamist, mida laastasid COVID-19 vastased sotsiaalse distantsi hoidmise ja karantiini reeglid.

Olukorras, kus valimisteni on jäänud vaid pool aastat, püüab vabariiklasest president muuta üldist hoiakut ning müüa hääletajatele maha oma roll kiires majanduse taastumises.

Et USA-s on pea 70 000 koroonaviiruse surmajuhtumit ning pole näha ühtegi märki pandeemia lihtsast lõpust, süüdistavad kriitikud teda isikliku poliitilise kasu nimel kriisile selja keeramises.

Maskid, nagu Honeywelli toodetud N-95 respiraator, on muutunud selle vastandunud maailmavaate sümboliks.

Küsitluste andmetel toetavad demokraadid näo katmist kui märki jagatud vastutusest, samas kui mõningad vabariiklased näevad maskikandmise käsus suurt ohtu isiklikule vabadusele.

Valge Maja meditsiinieksperdid ning isegi esileedi Melania Trump toetavad maskikandmist kui võtmetähtsusega vahendit võitluses viiruse leviku peatamisega. Kuid president pole seni maskikandmist kuigi tähtsaks pidanud.

"Arvan, et kanda maski siis, kui ma tervitan presidente, peaministreid, diktaatoreid, kuningaid, kuningannasid, no ma ei tea," ütles ta aprillis, jättes mulje, et maskikandmine pole presidendile kohane. "Ma kuidagi ei näe, et see oleks mulle sobilik."

Trumpi Arizona maskireis toimub pärast seda, kui tema asepresident Mike Pence tekitas nädala eest skandaali, kui teda pildistati nägu katmata külastamas kuulsat Mayo kliiniku haiglat Rochesteris, Minnesota osariigis, kus külastajatelt nõutakse näo katmist.

Pence tunnistas tavatult Trumpi administratsiooni liikme kohta, et ta eksis.

"Ma ei pidanud seda vajalikuks, kuid oleksin pidanud maski kandma," ütles ta pühapäeval.

Valge Maja sõnul ei pea nende kõrgemad ametnikud ning nende külastajad maske kandma, sest neile tehakse sageli koroonaviiruse teste.

Kuid vastuolud jooksevad sügavamal, peegeldades vaidlusi tõsiasjade üle, mis on jaganud USA kahte leeri, kus parem- ja vasakpoolsed näevad kahte erinevat reaalsust.

Trumpi toetatud rühmitused, kes protestivad koroonaviiruse piirangute vastu, mõnikord bravuurikalt tulirelvadega vehkides ning sõjaväelis riietust kandes, võrdsustavad ilma maskita käimise poliitilise sõltumatusega.

Stillwateris, Oklahoma osariigis ja ka teistes linnades loobusid kohalikud võimud maskikandmise nõuetest pärast vägivallaga ähvardamist.

Levinud loosungid meeleavaldustel on, et kogu pandeemia on "pettus".

Trump, kes on arvamusküsitlustes oma demokraadist rivaalist Joe Bidenist tagapool, kõnnib sütel.

Uus viirusepuhang võib hävitada tema võimalused saada tagasivalituks teiseks ametiajaks. Teisalt usub ta, et majanduse kiire taastumine annaks talle hea võimaluse.

Seetõttu peab ta saama inimesed niikaugele, et nad pandeemiat ei karda.

"Me ei saa jääda riigina suletuks, või meile ei jää enam mingit riiki," ütles ta pühapäeval.