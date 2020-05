Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et tema on veendunud, et kultuurikomisjoni poolt välja valitud kolm uut kandidaati Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse ei esinda mitte ühegi erakonna vaateid.

Sotsiaaldemokraat Katri Raik tõi peaministrile esitatud arupärimises välja, et ERR-i nõukogusse oli 21 kandidaati, kelle hulgas oli nii tugeva akadeemilise taustaga inimesi kui ka lihtsalt tugevaid kandidaate.

"Aga kolm kandidaati said kõik kuus poolthäält koalitsiooniparteide esindajatelt. Hämmastav üksmeel, millest tegelikult paistavad välja kolme erakonna kõrvad. Meil tekib ERR-i uus nõukogu, kus koalitsioonierakondadel saavad lisaks enda esindajatele olema ka asjatundjatest esindajad. Saab olema väga huvitav, mis saab ERR-i tegevjuhi järgmisest valimisest," sõnas Raik.

Ratas vastas, et ERR-i nõukogus on varemgi asjatundjana olnud erakondade liikmeid ja tõi nimelist välja Reformierakonda kuuluva Paavo Nõgene, kes oli nõukogus nii kultuuriministeeriumi kantsleri kui ka Tallinki juhina.

"Aga ta ei ajanud nõukogus Reformierakonna asja. Ehk erakondade liikmeid on asjatundjatest liikmete seas olnud varemgi," rääkis Ratas.

"Te ilmselt tahate öelda, et Trasberg on Keskerakonna, Espak EKRE ja Hõbemägi Isamaa mõjusfääris? Mina arvan, et need kolm ei esinda mitte ühegi erakonna vaateid. Trasberg on näiteks rahandusspetsialist, keda ERR-il on vaja. Espak kuulus ju varem hoopis Vabaerakonda," sõnas Ratas.

"Minu meelest on kõik kolm olnud omas valdkonnas juhtivatel kohtadel ja spetsialistid. Ma veendunult arvan, et need kolm inimest tegutsevad selle nimel, et ERR-il läheks hästi. Kes on uus juhatuse esimees? Ma pole ühegagi neist sellest rääkinud, ma pole mitte kellegagi neist enne nõukogu liikmete valimist rääkinud. Juhi valimine on nõukogu otsus."

Küll aga jagus Ratasel palju kiidusõnu ERR-i tegevusele koroonakriisi ajal.

"ERR on selles kriisis väga professionaalselt, operatiivselt ja hästi toiminud. Ja mul on eriti hea meel, et mitte ainult eestikeelsele, vaid ka venekeelsele elanikkonnale infot andes. Ja kui vaatate, kui palju on ERR-is olnud viimasel ajal viipekeelseid tõlkeid, siis ka see näitab, et on suur positiivne mõju. ERR on ääretult head tööd teinud."

Riigikogu kultuurikomisjon valis riigikogu suurele saalile kinnitamiseks kolm kandidaati ERR-i nõukogusse - Peeter Espaki, Priit Hõbemäe ja Viktor Trasbergi.