Seeder ringhäälingunõukogust: see mäng ei ole piinlik

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles vahetult enne riigikogu kultuurikomisjoni istungit vastuseks küsimusele, kas ringhäälingu nõukogu täitmine koalitsiooni jaoks sobivate liikmetega on tema jaoks piinlik, et tegemist on küsija tunnetega, mis ei vasta tegelikkusele.

Te täna fraktsioonis arutasite, et kes võiks olla siis see inimene, keda Isamaa toetab Rahvusringhäälingu nõukogu liikme kohale. Kes see on?

Ei, me ei arutanud ainult ühte inimest, sest Rahvusringhäälingu nõukogus on ju täna kolm vakantset kohta ja kõik need kolm kohta tuleb täita. Kultuurikomisjoni liikmed hääletavad kõigi kolme inimese osas. Nii ka meie fraktsiooni esindaja läheb sinna ikka kolme uut isikut valima, mitte ainult ühte. Aga me tõesti arutasime ja nii nagu ikka, kui on väga palju võrdseid kandidaate, siis arutelu on elav ja inimestel on erinevad arvamused. Aga võib öelda, et fraktsiooni valdav enamus jõudis ikkagi konsensuslikult ühisele arvamusele.

Kas see valiku tegemine tähendas seda, et kultuurikomisjonis olev Viktoria Ladõnskaja-Kubits täna sinna kohale ei lähe?

Nii on jah, et Viktoria arvamus erines ülejäänud fraktsiooni liikmete arvamusest ja siis nii nagu see on ka riigikogu tööpraktikas erinevatel aegadel erinevates fraktsioonides kombeks olnud, et sel juhul läheb asendusliige, kui komisjoni põhiliige leiab, et ta ei taha sellisel kujul selles hääletuses osaleda. Ja nii me täna ka otsustasime. Et läheb asendusliige, esindab fraktsiooni arvamust ja hääletab nii, nagu fraktsioon on kollektiivselt otsustanud.

Meieni on jõudnud kolm nime, keda koalitsioon toetab. Üks neist on Viktor Trasberg Keskerakonna poolt, Isamaa toetab Priit Hõbemäge ja EKRE toetab pastor Veiko Vihurit. Kas see vastab tõele?

Ei, mina ei hakka siin küll nüüd ümber lükkama ega kinnitama. Nii nagu ma ütlesin - kuna see hääletus on salajane ja kultuurikomisjoni enda otsus on, et nad ei avalikusta ka kandideerijaid, siis siinkohal ei ole mul küll moraalset õigust hakata siin välja ütlema neid nimesid, nii et see on praegu teie informatsioon, ütleksin spekulatsioon nende nimede baasilt. Aga midagi enamat ei saa ka mina teile praegu öelda.

Need nõukogu liikmed, keda täna valitakse, peaksid olema apoliitilised ja nad peaksid tasakaalustama neid liikmeid, keda on nõukogus päris palju, kes on puhtalt poliitikud. Kui need nimed vastavad tõele, siis see mäng on ju üsna piinlik.

Ei, see mäng ei ole üldse piinlik. Need 21 nime, kes seal kokku üldse kandidaadina on kas iseennast üles seadnud või kellegi soovitusel seatud. Minu arvates on kõik väärikad inimesed. Seal ei ole ühtegi sellist poliitpropagandisti või parteisõdurit. Minu arvates teie oma küsimuse asetusega väga paljusid neist juba solvate, et justkui oleks nende hulgas inimesi, kelle poolt oleks piinlik hääletada. Mina, olles tutvunud nende 21 nimega, julgen küll öelda, et seal ei ole ühtegi nime, kelle poolt oleks piinlik hääletada või kes oleksid ainult parteisõdurid. See ei ole nii, ma ei ole nõus teie hinnanguga nende kandidaatide suhtes, absoluutselt mitte.

Ma ei mõelnud selle piinlikkuse all neid konkreetseid inimesi. Igalühel on õigus kandideerida ja saada valituks. Vaid küsimus on selles, kas koalitsioon on ära otsustanud selle, et me lisame veel oma toetajaid Rahvusringhäälingu nõukogusse. See on piinlik.

Need on teie tunded, mis ei vasta tegelikkusele. Ma usun, et iga fraktsioon kaalus väga põhjalikult neid kandidaate, vaatas oma eelistused läbi, kuulas ära erinevad arvamused. Nii nagu meil ka fraktsioonis oli erinevaid arvamusi, erinevaid eelistusi inimeste suhtes . Ma usun, et kõik fraktsioonid lähtusid sellest. Nii et need teie tunded ei vasta tegelikkusele.

Seda te ei kinnita, et Priit Hõbemägi on teie fraktsiooni soosik Rahvusringhäälingu nõukogusse?

Nii nagu ma ütlesin, meie fraktsioon läheb ka valima kolme inimest, mitte ainult ühte inimest. Sest et kolm vakantset kohta on ja nagu ma aru saan, siis kultuurikomisjonis hääletusmehhanism on ka nii, et igal liikmel on kolm häält. Nii et ei jäta meie inimene ka kahte nime kirjutamata, vaid läheb ikka valima kolm inimest, mitte ainult ühte inimest.

Riigikogu kultuurikomisjon valis neljapäeval riigikogu suurele saalile kinnitamiseks kolm kandidaati Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse - Peeter Espaki, Priit Hõbemäe ja Viktor Trasbergi.