Ajaleht: austraallased tegid koroona uurimisel koostööd Hiina sõjaväega

Uurimistöö, mida toetasid ka Hiina valitsus ja Sydney ülikool, viidi suures osas läbi rahvavabastusarmee sõjameditsiini akadeemias, kus uuriti, kuidas COVID-19 kandus loomadelt inimestele.

Mikrobioloogia instituudi direktor, professor Wu-Chan Cao, keda tänatakse uurimistöös "märkimisväärse panuse" eest, on auastmelt kolonel ning Wuhani viroloogiainstituudi juhatuse liige, mis on ilmselge huvide konflikt, märgitakse ajalehes.

Ka üks uurimustöö kaasautoritest, Yi-Gang Tong, töötab alates 2005. aastast rahvavabastusarmeele kuuluvas mikrobioloogia instituudis.

Austraalia on varem USA eeskujul süüdistanud Hiinat viiruse kontrolli alt välja laskmises ning nõudnud rahvusvahelise uurimise alustamist, kas viirus võis pärineda Wuhanis asuvast laborist.

Uurimistöö kokkuvõttes tõdetakse, et "kuigi nahkhiired on tõenäoliselt SARS-CoV-2 vaheperemehed, ei ole kindel, millisel moel või kelle kaudu jõudis viirus inimeseni". Töö eesmärgiks oli leida viiruse ülekandumise seos pangoliinidega, kuid seda ei suudetud kinnitada.

Daily Telegraphi andmetel toimusid rahvavabastusarmee laborites geneetiline sekveneerimine ja viiruse isoleerimine.

Austraalia poolelt osales uurimistöös rahvusvaheliselt tunnustatud viroloog ja bioloog, Sydney ülikooli professor Edward Holmes. Ülikool õigustas ajalehele hiinlastega koostöö tegemist ning märkis, et Holmesil pole mingit seost Hiina militaarteaduste akadeemiaga, mille laborites uurimistöö toimus.

Koostöö hiinlastega on Austraalias tekitanud paksu verd ning on esitatud üleskutseid uurida valitsuse tasandil teaduskoostööd Hiina sõjaväega. Kartus on, et Hiina sõjaväelased edastavad Austraalia ülikoolide kaudu saadud infot Hiina ettevõtetele või luureteenistustele.

Austraalia strateegilise poliitika instituudi analüüsi järgi kujutab hiinlaste militaarteaduste akadeemia väga kõrget julgeolekuriski, sest tegu on rahvavabastusarmee olulisima militaarteaduste asutusega.