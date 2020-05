Teadusnõukoja esimees, viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles ERR-ile, et nemad andsid valitsusele soovituse haiglate ja hooldekodude avamiseks külastajatele 1. juunist, kuid igale asutusele jääks õigus ise avamiskuupäeva üle otsustada, sest kõikjal ei pruugi viiruse olukord veel nii hea olla, et haigete või hooldatavate külastamine turvaline oleks.

"Siin võivad olla erinevused. Võib-olla ühed lubavad varem külastada, teises kogukonnas, kus on viirusekandjaid rohkem olnud, hiljem. Kohalik hooldekodu peab ise seda otsustama," ütles Lutsar.

Lõpliku otsuse, mis kuupäevast haigete ja vanurite külastamist lubada, teeb siiski valitsus. Välistatud pole ka, et valitsus toob kuupäeva soovitatust hoopis ettepoole. Otsus tuleb tõenäoliselt selle nädala jooksul.

Lisaks soovitab teadusnõukoda võimalusel kohtuda külastatavatega välitingimustes, kuigi seda soovitust pole alati võimalik järgida.

"Ilm läheb ilusamaks, soovitame nende külastamist õuetingimustes. Kõiki haigeid ei saa muidugi õue tuua ja ilmad pole ka alati päikselised," möönis Lutsar, lisades, et haigeid või vanureid külastades tuleb kindlasti täita hügieeninõudeid: kanda maski, pesta käsi, täita tervisedeklaratsioon, kus külastaja kinnitab, et ta on terve ega pole kokku puutunud mõne koroonaviiruse kandjaga.

Isade sünnituse juurde lubamist teadusnõukoda veel arutanud ei ole.

"Peame enne ära kuulama, mis on perinatoloogia seltsi seisukoht, enne kui isade lubamist sünnituse juurde arutame," põhjendas Lutsar.

Õpilasmalevad ja lastelaagrid saavad toimuda

Lastelaagrite ja õpilasmalevate toimumise suhtes on teadusnõukoda väga positiivne.

"Ei näinudpõhjust, miks ei võiks toimuda. Laagrites saavad olla 10+ väiksemad grupid, ei pea ju olema kogu see laager koos," ütles Lutsar.

Kui koolides peab olema tagatud 2+2 reegli järgimine, siis lasteaias ja sõimes, samuti algklassides seda ei eeldata.

Mis aga sügisest koolides saab - kas põhikoolis ja gümnaasiumis peaksid õpilased hoidma kinni 2+2 reeglist -, pole veel arutatud.

"Mis sügisel saab, pole veel üldse arutanud. Me ei tea veel väga hästi, mis olukord sügisel on," põhjendas Lutsar.

Teadusnõukoja seisukoht on, et väga pikaajalisi leevendusplaane teha ei saa, sest sellest ja järgmisest nädalast on samm-sammult mitmeid leevendusi plaanis - kaubanduskeskuste, spordiklubide, ujulate ja osaliselt koolide avamine -, et jälgima peab muutusi selle käigus.

Sestap ei pruugi ka suveks välja hõigatud suurürituste lubamine pidada - kui epidemioloogiline olukord halveneb, võetakse ka leevendused tagasi.

"Suurürituste korraldamine on sel suvel väga suure riskiga," ütles ta ja lisas, et sisetingimustes kehtib lubatud 500 inimese piirmäär üksnes koos klausliga, et lubatud on vaid kuni pool täituvusest. Saku Suurhall, kuhu mahub üle 6000 inimese, võib sel suvel ikkagi vaid kuni 500 inimest oma ruumidesse lubada.

"Siseruumides kehtib praegu 2+2 reegel edasi ja sellele ei ole mingit lõppkuupäeva pandud," toonitas Lutsar. "Sellest peaks kinni pidama poodides ja kaubanduskeskustes, maskid on seal sisetingimustes tungivalt soovitatavad. See on ka kaupluse omaniku vastutus, et tema töötajad haigeks ei jääks."

Lutsar soovitab inimestel oma peaga ka mõelda, mitte ainult oodata, et iga samm neile ette kirjutataks.

"Kui on vaja isale ülikonda osta, siis ei pea ju terve perekond poodi minema," toob ta näiteks.