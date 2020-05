Ajakavas seisab, et alates reedest, 15. maist on lubatud taastada õppetegevus koolides ning alustada autokinode ja -kontsertidega.

Esmaspäevast, 18. maist on lubatud avalikud koosolekud, spordi- ja jõusaalide ning ujulate kasutamine treeninguteks, spordivõistluste korraldamine eritingimustega ning lõpeb vanglate külastuspiirang.

Valitsuse ujulate avamise plaan hõlmab ka spaades olevaid ujumisbasseine, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik intervjuus "Aktuaalsele kaamerale". Avada ei tohi spaaosa ehk saunu, soojaveebasseine ja mullivanne.

"Eriolukorra lõppedes ehk alates 18. maist on õigus avada kõik ujulad ehk sõltumata sellest, kas nad paiknevad eraldi hoonetes või koos spaaga," rääkis Kiik.

"Aga kui me räägime sellisest ühiselt tegutsevast asutusest, siis on oluline, et ta esialgu avab ainult ujula poole ja seal tuleb järgida n-ö 2+2 reeglit ja järgida seda, et kui räägime rühmadest, siis oleks rühmas korraga mitte rohkem kui kümme inimest, näiteks sisetreeningutel. Usaldusmeetmeid tarvitusele võttes, desinfitseerimisvahendeid pakkudes on tal õigus ujulaosa avada," lisas minister.

1. juunist tohib avada meelelahutuskohad kaubanduskeskustes ja mujal (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid), veekeskused, spaad ja saunad ning leevenevad külastus- ja liikumispiirangud hooldusasutustes, haiglates, varjupaikades ja turvakodudes.

12. juunist on lubatud korraldada lastelaagreid. 1. juulist tohib korraldada avalikke väli- ja siseüritusi.

NB! Valitsuse kommunikatsioonibüroo edastab lähiajal ka leevendustega kaasnevad erandid ja täpsustused.