Südaöösel lõppes politseinike, abipolitseinike, maksu- ja tolliameti ning kaitseliidu ligi kaks kuud väldanud ühine töö Ikla piiripunktis. Viimasel vahetusel oli au sellele perioodile joon alla tõmmata ja tõenäoliselt mõtles igaüks, et loodetavasti ei tule sellist perioodi nii pea. Nüüd on piir Balti riikide vahel lahti.

"Eesti, Läti ja Leedu vahel on liikumine vaba alates öösel kella 00-st. Kui aga eestlane tuleb väljapoolt kolme Balti riiki, näiteks Saksamaalt või kusagilt mujalt, siis ta peab arvestama, et ta jääb kaheks nädalaks karantiini. See jääb edasi, aga siin piiri peal me tööd ei jätka. Küll aga me teeme edasi trasside peal tööd," ütles ERR-ile Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas.

Kõplas lisas, et kõik piiril töötanud tegid oma tööd väga hästi ja väärivad tõsist tänu. Kontrollitavad reageerisid piirikontrollile erinevalt.

"Mul on hea meel, et enamus inimesi on väga sõbralikud olnud ja on ka tänu meile avaldanud. Eriti välisriigi kodanikud, kes on kiiresti saanud piiri ületada ja et me nii vastutulelikud oleme olnud. Loomulikult on ka inimesi, kes on oma pahameele meile välja valanud. Kurb selle koha pealt on see, et pahameelt on avaldanud just Eesti inimesed, kes ei ole olnud rahul nende meetmetega. Aga kui natukene seletada, selgitada, mis me seda teeme, kuidas teeme ja mis eesmärk on, siis üldjuhul on inimesed aru saanud ja oleme sõbralikult lahku läinud."

Viimane autojuht, kes pisut enne südaööd piirikontrolli jõudis, sai prefektilt väikese meene. Ja siis oli tööpäev piiril läbi. Kõik tublit tööd teinud said aukirja, niisamuti pälvis tänu puhvet "Ikla kantiin". Suure töö lõppemise tähistamiseks palus prefekt oma tubli rahva torti sööma ja tassikest kesköist kohvi maitsma.